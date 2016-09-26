برگزیدگان گردشگری ایران معرفی و تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت روز جهانی گردشگری هم اکنون در سالن همایش های صدا و سیما با حضور مسئولان دولتی و بخش خصوصی گردشگری در حال برگزاری است.

در این برنامه از فعالان بخش خصوصی گردشگری تجلیل شد.

این برگزیدگان عبارتند از:

مرجان عزیزاللهی گور در بخش مدیریت رویدادهای گردشگری و حسین عباسی نیا مجری پل معلق مشکین‌شهر از استان اردبیل، راحله قنبری مدیر موسسه انتشارات مه‌کامه، فرشید علیزاده عکاس ویژه سفر و گردشگری از اردبیل، افشار احمدی راننده حمل و نقل جاده ای در گیلان، امید رضایی سراج مهماندار قطار مسافربری مازندران، معصومه علیزاده از بخش دفاتر خدمات مسافرتی، سجاد داسی موییل دهیار یک روستا در مشکین‌شهر، سعید ترابیان مدیر مجموعه گردشگری تله‌کابین گنج نامه همدان، احمد معماری مقدم مدیر هتل آپارتمان تاج محل تهران، محسن شریعتی راهنمای طبیعت گردی سمنان، بهنام افتخاریان راهنمای گردشگری همدان، جعفر باپیری نویسنده کتاب جامع بازاریابی گردشگری الکترونیک، سید محسن فؤاد مرعشی راهنمای گردشگری آذربایجان غربی در حوزه تورهای خروجی، آزاده خادمی راهنمای گردشگری در حوزه ورودی استان فارس، فریدون عبیدی از سفره‌خانه سنتی آیلار مازندران، مسعود حسین‌زاده دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری نسیم شمال مازندران، خسرو خواجه حسنی مدیرعامل بانک گردشگری، محمدصادق رنجکشان از دفتر خدمات مسافرتی دلتابان، همایون ذرقانی از ماهنامه سفر، امید طاها سلامی در حوزه مدرس گردشگری، امیر متقیان مدیرعامل خبرگزاری ایسنا، علیرضا بختیاری مدیر مسئول روزنامه دنیای اقتصاد، حبیب‌الله خجسته‌پور فرماندار خرم آباد، نوروز بختیاری مدیر هتل های زنجیره ای ملل واحمدی برف رویی از دفتر خدمات مسافرتی ققنوس ، حسین واحدی پور مدیر مسئول روزنامه توریسم ، میترا روحی منش مستندساز، جلال نصیریان از موسسه آموزش گردشگری ، امیر میری از اقامتگاه بوم گردی فارس ، عباس عباس‌زاده از مهمانپذیر طوبی در آذربایجان غربی وفریدون حاجی بابایی سرمایه گذار گردشگری در مازندران.

در این برنامه، طبق قرعه‌کشی‌های انجام‌شده، ۱۰ سفر مشهد، ۱۰ سفر کیش و ۱۰ سفر قشم به شرکت‌کنندگان حاضر در برنامه اهدا شد.