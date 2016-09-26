نظام تعلیم و تربیت نشان دهنده توسعه کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی افشانی در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه های شیراز تاکید کرد: توانایی علمی و توسعه علم و دانش موفقیت و سربلندی کشور را به همراه دارد.

وی ادامه داد: امروز در جهان وضعیت تعلیم تربیت نشان دهنده توسعه یافتگی کشور است.

استاندار فارس با اشاره به اینکه توسعه یافتگی زمانی است که به دیگران نیز کمک شود، گفت: امروز موفقیت و تلاش در جامعه باید به گونه ای باشد که به دیگران کمک شود.

افشانی تصریح کرد: نظام تعلیم و تربیت اگر به فکر نجات دیگران باشد مفید خواهد بود و امروز جامعه و نخبگان باید به این سمت حرکت کنند.

وی با بیان اینکه تکریم نخبگان و دانشمندان موفقیت به همراه دارد، گفت: تمامی دستاوردها در کشورهایی به وجود می آید که دانشمندان آنها مورد احترام هستند.

استاندار فارس با اشاره به اینکه شهدا وظیفه خود را برای این کشور انجام داده اند، یادآورشد: توانایی علمی، توسعه دانش و فناوری پاسداشت خون شهدا است.

افشانی تاکید کرد: در دنیایی که استقلال به معنی توانمندی در عرصه علم و دانش است باید به خاطر داشته باشیم که شهدا جان خود را برای حفظ استقلال کشور داده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص جایگاه دانشگاه های شیراز تاکید کرد: استان فارس دارای موقعیت و جایگاه والایی در مباحث علمی است که این روند باید ادامه داشته باشند.

استاندار فارس تصریح کرد: به طور حتم دستگاه های استان فارس باید پژوهش ها و مباحث مربوط به استان را در اختیار دانشگاه های شیراز قرار دهند زیرا باید ایجاد اشتغال در استان باشد نه اینکه سفارش کار برای دیگران داشته باشیم.