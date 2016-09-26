آمار مبنای توسعه و پیشرفت کشور است/لزوم مشارکت مردم در سرشماری

حسین هاشمی تختی در گفت وگو با خبرنگار مهر در مورد سرشماری عمومی نفوس و مسکن۹۵ بیان داشت: توسعه متوازن و عدالت اجتماعی مستلزم داشتن امار صحیح از هر شهر و روستا است.

وی عنوان کرد: مسئولان نظام و دولت با داشتن امار صحیح از هر منطقه می توانند در برنامه ریزی و اولویت بندی تقسیم اعتبارات ملی با عدالت بیشتری اقدام کنند.

هاشمی تختی با بیان اینکه حرکت دولت ها در تخصیص اعتبارات موجب ایجاد توسعه نامتوازن شده است، افزود: اگر نگاهی به توسعه استان هرمزگان بیاندازیم به وضوح بیانگر نوعی توسعه نامتوازن در حوزه های مختلف از جمله استقرار صنایع بزرگ، صنایع پایین دستی و محرومیت در شهرستان های کمتر برخوردار هستیم.

نماینده مردم حوزه انتخابیه بندرعباس خاطرنشان کرد: علیرغم آغاز و پایان پروژه های عمرانی بسیار در استان ولی نوع استقرار و کم توجهی به توسعه سایر شهرستانها موجب نوعی بی عدالتی اقتصادی، اجتماعی و تجاری در سطح استان هرمزگان هستیم.

وی اظهارداشت: در روستاها و شهرهای دور افتاده استان هنوز از داشتن زیرساخت های اولیه همچون جاده آسفالته، خدمات بهداشت و درمان، کلاس درس استاندارد محروم هستیم.

هاشمی تختی افزود: سرشماری عمومی نفوس و مسکن طرحی بزرگ و ملی برای امایش و جمع آوری اطلاعات اساسی برای توسعه و توزیع عادلانه اعتبارات ملی در سطح کشور است. در این طرح مسئولان ارشد نظام و دولت می توانند تصمیم دقیق تر و مناسب تری برای ایجاد اشتغال و کاهش فقر داشته باشند.

وی در مورد برگزاری نخستین سرشماری عمومی نفوس و مسکن از طریق اینترنت بیان داشت: حرکت خوبی از سوی دولت برای صرفه جویی در هزینه و زمان انجام گرفته است و آن برگزاری سرشماری عمومی به صورت اینترنتی است. سرشماری اینترنتی نوعی اعتماد دولت به مردم برای ارائه داده ها و اطلاعات است.

هاشمی تختی با تاکید بر لزوم حضور مردم در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ به صورت اینترنتی خاطرنشان کرد: بر اساس گفته سازمان امار ایران استقبال مردم از سرشماری عمومی نفوس و مسکن به صورت اینترنتی بسیار خوب بوده است.