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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۰۱

رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس:

آمار مبنای توسعه و پیشرفت کشور است/لزوم مشارکت مردم در سرشماری

آمار مبنای توسعه و پیشرفت کشور است/لزوم مشارکت مردم در سرشماری

بندرعباس - رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس گفت: آمار مبنای توسعه و پیشرفت هر کشوری است از این رو مردم در ارائه آمار با آمارگیران همکاری لازم را داشته باشند.

حسین هاشمی تختی در گفت وگو با خبرنگار مهر در مورد سرشماری عمومی نفوس و مسکن۹۵ بیان داشت: توسعه متوازن و عدالت اجتماعی مستلزم داشتن امار صحیح از هر شهر و روستا است.

وی عنوان کرد: مسئولان نظام و دولت با داشتن امار صحیح از هر منطقه می توانند در برنامه ریزی و اولویت بندی تقسیم اعتبارات ملی با عدالت بیشتری اقدام کنند.

هاشمی تختی با بیان اینکه حرکت دولت ها در تخصیص اعتبارات موجب ایجاد توسعه نامتوازن شده است، افزود: اگر نگاهی به توسعه استان هرمزگان بیاندازیم به وضوح بیانگر نوعی توسعه نامتوازن در حوزه های مختلف از جمله استقرار صنایع بزرگ، صنایع پایین دستی و محرومیت در شهرستان های کمتر برخوردار هستیم.

نماینده مردم حوزه انتخابیه بندرعباس خاطرنشان کرد: علیرغم آغاز و پایان پروژه های عمرانی بسیار در استان ولی نوع استقرار و کم توجهی به توسعه سایر شهرستانها موجب نوعی بی عدالتی اقتصادی، اجتماعی و تجاری در سطح استان هرمزگان هستیم.

وی اظهارداشت: در روستاها و شهرهای دور افتاده استان هنوز از داشتن زیرساخت های اولیه همچون جاده آسفالته، خدمات بهداشت و درمان، کلاس درس استاندارد محروم هستیم.

هاشمی تختی افزود: سرشماری عمومی نفوس و مسکن طرحی بزرگ و ملی برای امایش و جمع آوری اطلاعات اساسی برای توسعه و توزیع عادلانه اعتبارات ملی در سطح کشور است. در این طرح مسئولان ارشد نظام و دولت می توانند تصمیم دقیق تر و مناسب تری برای ایجاد اشتغال و کاهش فقر داشته باشند.

وی در مورد برگزاری نخستین سرشماری عمومی نفوس و مسکن از طریق اینترنت بیان داشت: حرکت خوبی از سوی دولت برای صرفه جویی در هزینه و زمان انجام گرفته است و آن برگزاری سرشماری عمومی به صورت اینترنتی است. سرشماری اینترنتی نوعی اعتماد دولت به مردم برای ارائه داده ها و اطلاعات است.

هاشمی تختی با تاکید بر لزوم حضور مردم در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ به صورت اینترنتی خاطرنشان کرد: بر اساس گفته سازمان امار ایران استقبال مردم از سرشماری عمومی نفوس و مسکن به صورت اینترنتی بسیار خوب بوده است.

کد مطلب 3779390

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