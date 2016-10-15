منوچهر محمدی سینماگر که به تازگی مسئولیت تجهیز و بهره برداری از پردیس سینمایی مگامال را عهده دار شده است در این باره به خبرنگار مهر گفت: این پردیس بسیار مدرن است و سینماهایی که در آن طراحی شده با تجهیزات روز مجهز خواهد شد تا بالاترین سطح کیفی، فنی و رفاهی برای مخاطب فراهم شود.

وی در پاسخ به اینکه مجموعه پردیس جدید رقیبی برای کورش که فاصله چندانی با این محل ندارد خواهد شد یا خیر، بیان کرد: من فکر می کنم انقدر سینما در کشور کم داریم که هیچ مجموعه و پردیسی با دیگری رقابت نخواهد کرد اما وظیفه همه سینماهاست که بهترین شرایط را برای مخاطب فراهم کنند. در شرایط فعلی نه فقط تهران که همه شهرهای ایران نیاز به پردیس های متعدد دارند تا تمام فیلم های روی پرده را بتوانند نمایش دهند.

محمدی همچنین درباره از رونق افتادن سینماهای تک سالنه گفت: مدیریت شهری و کسانی که به شکل کلان برنامه ریزی می کنند واقفند که عمر سینماهای تک سالنه به اتمام رسیده و صاحبان این ها در بخش خصوصی و دولتی باید نسبت به بازسازی یا تغییر کاربری آنها اقدام کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر مردم ترجیح می دهند وارد فضایی شوند که در آن امکان گردش و تفریح و خرید با هم فراهم باشد و فیلم هم ببینند. پردیس ها انتخاب مخاطب را بالا می برند ولی مجموعه های تک سالنه این قدرت را ندارند. ضمن اینکه در سال های اخیر ۷۰ درصد فروش سینماهای کشور مربوط به پردیس هاست و باید قبول کنیم نسل سینمای تک سالنه منقرض شده است.

محمدی درباره امکانات پردیس مگامال گفت: پیش بینی فنی ما برای تجهیز ۱۲۰۰ صندلی است. این محل ۷ سالن نمایش دارد و کارشناسان فنی این روزها برای تجهیز کردن آن تلاش می کنند. قطعا این پروژه زمان‌بر است و ما امیدواریم در چند ماه آینده این مجموعه آماده شود تا در سال جدید افتتاح شود.

وی در پایان بیان کرد: بنا داریم برای اقشار مختلف تسهیلات مرتبط در نظر بگیریم که دانشجویان و دانش آموزان در این تقسیم بندی هستند. به نظر من هرچه مردم در فضاهایی از این جنس بیشتر کنار هم باشند بهتر است. سال به سال به تعداد سالن های سینما در کشور افزوده می شود و این اتفاق خوبی است که فعلا ظرفیت آن هم موجود است.

منوچهر محمدی بهره بردار سینما مگامال است و بنا دارد طبق قرارداد با یک شرکت خصوصی و هلدینگ این پردیس را کاملا تجهیز کند و بعد از بهره برداری از سینما و برگشت سرمایه ای که طی چند سال برای تجهیز آن صرف کرد، مجموعه سینماها را به مالک اصلی یعنی آن شرکت خصوصی برگرداند.