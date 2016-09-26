به گزارش خبرنگار مهر، علی طایی زاده در نشست خبری که قبل از ظهر دوشنبه در سالن جلسات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شد، با اشاره به برگزاری همایش فعالان فضای مجازی حوزه‌های علمیه کشور، گفت: مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید تأکید بسیار زیادی برای حضور هر چه فعالتر طلاب در فضای مجازی دارند که این تأکیدات موجب تلاش جدی و پررنگ حوزه علمیه برای ورود به این فضا شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰۰ هزار نفر از طلاب در فضای مجازی فعال هستند، ابراز کرد: از این تعداد ۳۵۰ نفر با پشت سر گذاشتن شرایط مشخص شده برای حضور در اولین همایش فعالان فضای مجازی حوزه‌های علمیه خواهران دعوت شده‌اند که در نهایت هم ۳۰ نفر تجلیل می‌شوند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات حوزه‌های علمیه خواهران در ادامه به فعالیت دو شبکه کوثر نت و کوثر بلاگ اشاره کرد و گفت: این ۲ شبکه بومی و مختص خواهران طلبه است که با کد طلبگی خود وارد این فضا شده و ضمن فعالیت در آن با آموزش‌های لازم برای ورود به فضای مجازی عمومی آماده می‌شوند.

وی تأکید کرد: در حال حاضر ۱۰۰ هزار نفر از بانوان طلبه در کوثر نت فعالیت‌های علمی و ارتباطات شبکه‌ای را دنبال می‌کند و هفت هزار بانوی وبلاگ نویس نیز در کوثر بلاگ فعال هستند.

طایی زاده همچنین به اقدامات صورت گرفته برای حضور پررنگ طلاب در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: این موضوع به شکل جدی دنبال می‌شود و در این رابطه تاکنون ۱۷۰ جلسه کارگاه‌های آموزشی در سراسر کشور برگزار شده است.

وی آشنایی چهره به چهره طلاب فعال در فضای مجازی، آشنایی هر چه بهتر این افراد با موضوعات مهم و به روز، تبادل تجربیات کسب شده در زمینه فعالیت طلاب خواهر در فضای مجازی، آشنایی با شبهات و نحوه پاسخگویی به آنها را از جمله مواردی عنوان کرد که در همایش مورد بررسی و رایزنی قرار می‌گیرد.

یادآور می‌شود: اولین همایش فعالان فضای مجازی حوزه‌های علمیه خواهران در قم از ساعت ۸ و ۳۰ فردا سه‌شنبه با سخنرانی حجت الاسلام جمشیدی مدیر حوزه‌های علمیه خواهران آغاز می‌شود.