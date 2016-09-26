به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه در مراسمی با حضور تاج الدین معاون حقوقی و امور مجلس، امینی مدیرکل امور استانها، جعفریان مشاور عالی رئیس سازمان تامین اجتماعی، ضیغمی مشاور مدیرعامل، منوچهر حبیبی معاون استاندار، داود محمدی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی در سالن جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد ضمن تقدیر از خدمات هشت ساله علیرضا محسنی مدیرکل سابق، سیروس نصیری به عنوان مدیرکل جدید تامین اجتماعی استان قزوین منصوب شد.

نصیری در سمت های مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان، رئیس شعبه و معاون سابق اداره کل تعاون استان قزوین، معاون سابق دفتر برنامه ریزی امور استانهای سازمان، مدیرکل سابق دفتر هیئت مدیره و عضو هیئت ها و کمیسیونهای مختلف سازمان مرکزی تامین اجتماعی خدمت کرده است.