آرامش نسبی وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر/احتمال افزایش سرعت باد 

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده آرامش نسبی وضعیت جوی و دریایی استان طی ۲۴ ساعت آینده است اما در برخی ساعات بعد از ظهر پیش‌بینی می‌شود که سرعت وزش باد به طور نسبی و موقت افزایش یابد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون آسمان استان بوشهر صاف تا کمی ابری در برخی ساعات همراه با وزش باد و غبار محلی است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت باد متغیر غالبا شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت هشت تا ۳۲ کیلومتر در ساعت است که گاهی اوقات به ۳۶ کیلومتر در ساعت نیز می‌رسد.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج نیز در استان بوشهر بین ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و از عصر امروز در تمام نقاط خلیج فارس ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر خواهد بود.

مساعدی افزود: فردا زمان مد اول دریا ساعت چهار و ۴۸ دقیقه بامداد، جزر اول ساعت ۱۲ و ۳۴ دقیقه، مد دوم ساعت ۱۹ و ۲۳ دقیقه و جزر دوم دریا ساعت ۲۳ و ۵۰ دقیقه خواهد بود.