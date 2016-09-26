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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۰۵

آیت الله ایمانی:

موفقیت یک بانو با حفظ حدود الهی در جهان باعث افتخار است

موفقیت یک بانو با حفظ حدود الهی در جهان باعث افتخار است

شیراز – نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: ۲ مرتبه قرارگرفتن یک بانو با حفظ حدود الهی بر سکوی رقابت های جهانی باعث افتخار است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله اسدالله ایمانی در مراسم تجلیل از «ساره جوانمردی»، قهرمان رشته تیراندازی در پارالمپیک ریو، گفت: از اینکه علی‌رغم شرایط خاص دو بار پرچم جمهوری اسلامی را در جهان به اهتزاز درآوردید، از شما قدردانی می‌کنیم.

وی ادامه داد: اینکه یک بانو با حفظ حدود الهی و شئونات اسلامی توفیق پیدا می‌کند و در یک رویداد جهانی ۲ بار بر سکوی افتخار قرار می گیرد بسیار افتخار آفرین است.

امام جمعه شیراز یادآور شد: آنچه در این پارالمپیک اتفاق افتاد نشان داد که انسان فرزند اراده و خواست خویش است و هرچه بخواهد، ولو اینکه محدودیت و موانع مختلفی سر راه او باشد، کسب خواهد کرد.

آیت الله ایمانی تاکید کرد: البته زندگی منحصر به المپیادها و مسابقات ورزشی نیست، بلکه رقابت‌ با کسانیکه ممکن است جامعه و کشور را با تهدید مواجه سازند، را هم شامل می‌شود.

وی ادامه داد: اراده و خواست انسان به او کمک می‌کند که همه موانع و مشکلات از سر راه برداشته شده و فرد به‌عنوان یک چهره برتر در جامعه معرفی شود و این نشان از قدرت روحی انسان دارد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به توفیق «مرحوم گلبارنژاد» نیز گفت: کسی که جانباز ۵۱ درصد بوده، جز شهادت اجر و مزد دیگری نباید تمنا داشته باشد. و استقبال عظیم مردم شیراز در مراسم تشییع نشان از قدردان بودن مردم شیراز دارد.

کد مطلب 3779412

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