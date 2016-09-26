به گزارش خبرگزاری مهر، «متولد ۶۵» اولین تجربه کارگردانی مجید توکلی که در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت سیمرغ بهترین فیلم و بهترین کارگردانی در بخش «نگاه نو» شد، بعد از فیلم سینمایی «فروشنده» در گروه آزاد اکران عمومی می شود.

این فیلم به تهیه کنندگی محمدمهدی عسگرپور و محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است که در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و در جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران، نامزد دریافت تندیس استعداد درخشان شد.

«متولد ۶۵» قصه عاشقانه و جوانانه دهه شصتی ها را روایت می کند به طوری که افشار و خاطره در یک روز تصمیم به انجام کارهای عجیب و غریب می کنند.

در این فیلم پدرام شریفی، هنگامه حمیدزاده، مریم سعادت، احسان امانی، علیرضا استادی و با حضور افتخاری آنا نعمتی مقابل دوربین مسعود سلامی رفته اند. در خلاصه داستان «متولد ۶۵» آمده است: وقتی یه بازی راه می ندازی، تا تهش باید بری، حالا راستشو بگو، متولد چندی؟

پخش داخلی فیلم بر عهده موسسه فیلمیران و پخش بین الملل فیلم بر عهده الهه نوبخت است و قرار است این فیلم در اولین تجربه حضور جهانی خود، ماه اکتبر در فستیوال cineiran تورنتو به نمایش دربیاید.

عوامل فیلم سینمایی «متولد ۶۵» عبارتند از فیلمنامه: جمیله دارالشفایی و بر اساس طرحی از مجید توکلی، کارگردان: مجید توکلی، مدیر فیلمبرداری: مسعود سلامی، طراح صحنه و لباس: غزاله معتمد، طراح چهره پردازی: مهرداد میرکیانی، تدوین: سپیده عبدالوهاب، مدیر صدا: سعید بجنوردی، طراحی و ترکیب صدا: محمد کشفی، موسیقی: پالیز شاه محمدی، منشی صحنه: ندا آصف، مدیر تولید: محمدرضا منصوری، دستیار تهیه و برنامه ریز: لیلا رنگرزان، عکس: محمدمهدی دلخواسته، مشاور پروژه: سیدرضا میرکریمی، تهیه کننده: محمد مهدی عسگرپور.