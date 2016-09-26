محمد علی داوریار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین دوره مسابقات هوافضای دانشگاههای پیام نور کشور از هفتم مهرماه سال جاری به مدت سه روز در دو بخش دانشآموزی و دانشجویی به میزبانی مشهد برگزار میشود.
وی افزود: روز اول این دوره از مسابقات در بخش دانشجویی، روز دوم برگزاری کارگاههای روند طراحی پهپاد، فناوری موشکهای دوربرد، سیکلهای طراحی هواپیما و روز سوم در بخش دانشآموزی برگزار میشود.
رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی بیان کرد: ۴۳ تیم در قسمت دانشجویی و ۲۸ تیم در قسمت دانشآموزی از استانهای تهران، اصفهان، کرمانشاه، کرمان، تبریز، مرکزی، بوشهر، البرز، قم، اهواز و خراسان رضوی در این مسابقات شرکت میکنند.
داوریار همچنین گفت: نمایندگان استان خراسان رضوی از شهرستانهای سبزوار، فریمان، قوچان و مشهد در نخستین دوره از مسابقات هوافضای دانشگاه پیام نور شرکت میکنند.
وی عنوان کرد: از ۲۲۶ شرکت کننده در این مسابقات ۱۷۵ نفر آقا و ۵۱ نفر خانم در بخش های مختلف مسابقات با یکدیگر رقابت میکنند.
رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی به بخشهای مختلف مسابقات اشاره کرد و گفت: شرکت کنندگان باید در لیگ های گلایدر و موشک آبی در بخش دانشآموزی و لیگ های گلایدر و گلایدر رادیو کنترل در بخش دانشجویی به رقابت بپردازند.
داوریار همچنین گفت: برای نخستین بار در کشور، لیگ طراحی پهپاد در بخش ویژه مسابقات به صورت آزاد برگزار میشود و برای نخستین بار در این دوره از مسابقات ویدیوچک در نظر گرفته شده که امکان هر گونه شک و شبه در نتایج مسابقات را از بین میبرد.
وی با بیان افتخارات دانشگاه پیام نور خراسان رضوی یادآور شد: کسب مقام اول تا سوم مسابقات لذت پرواز دانشگاه فردوسی در سال ۹۳ در مسابقات استانی و کسب مقام دوم و سوم مسابقات طراحی و ساخت ماهواره دانشجویی(کن ست)، کسب مقام اول و سوم مسابقات هوافضای دانشگاه امیرکبیر، کسب مقام سوم مسابقات دانشگاه صنعتی شریف در مسابقات کشوری و آخرین دستاورد کمیته دانشجویی برگزاری مسابقات و کسب مقام اول و دوم مسابقات هوافضای جام شیخ بهایی دانشگاه نجف آباد در شهریورماه سال جاری از جمله موفقیتهای این دانشگاه به شمار میآید.
رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی اظهار کرد: در کنار برگزاری مسابقات هوافضا، برنامههای زیارتی و تفریحی نیز برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است که می توان به زیارت حرم مطهر رضوی، بازدید از موزه علوم دانشگاه فرهنگیان و همچنین استفاده از امکانات پارکهای آبی مشهد اشاره کرد.
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