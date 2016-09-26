۱۰۰ خبرنگار بسیجی خوزستان از طرح های محرومیت زدایی دیدن می کنند

عادل نوروزیان در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۶ ماه نخست سال جاری بیش از ۱۰۰ نفر از خبرنگاران استان خوزستان از طرح های محرومیت زدایی و اقتصاد مقاومتی که توسط سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان و بسیج در حال اجرا است، بازدید کردند.

وی افزود: سپاه و بسیج یکی از وظایف ذاتی خود را کمک به مستضعفین و تلاش در جهت زدودن غبار محرومیت از چهره مناطق مختلف می داند و برپایی اردوهای جهادی توسط بسیجیان در سراسر استان، اجرای پروژه های عظیم و گسترده محرومیت زدایی در مناطق دور افتاده و صعب العبور، آموزش و اجرای پروژه های متعدد اقتصاد مقاومتی در استان تنها بخشی از فعالیت های صورت گرفته در این راستا است.

مسئول سازمان بسیج رسانه خوزستان عنوان کرد: در ماه های پیش رو نیز در تلاش هستیم تا با ادامه این روند اصحاب رسانه و مردم را با اقدامات صورت گرفته در این حوزه، در استان آشنا کنیم زیرا بر این باور هستیم که نمایش این اقدامات می تواند علاوه بر آنکه مردم مناطق محروم را دلگرم کند، مسئولان استانی را نیز نسبت به بسیاری از موارد آگاه و حساس نماید.

نوروزیان در پایان تاکید کرد: از تمامی اصحاب رسانه که در این زمینه با ما همکاری داشته اند کمال تشکر را می کنیم و انتظار داریم که در ادامه این راه نیز در کنار ما باشند.