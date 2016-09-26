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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۶

شهردار چوئبده:

نشتی گاز سبب حریق خانه ای در چوئبده شد

نشتی گاز سبب حریق خانه ای در چوئبده شد

آبادان ـ شهردار چوئبده از آتش سوزی در یکی از منازل این شهر در اثر نشست گاز خبر داد.

امین مرادی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت ۹ و ۱۵ دقیقه امروز دوشنبه به دلیل نشست گاز، یکی از منازل مسکونی وایع در خیابان کرامت دچار حریق شد.

وی اضافه کرد: پس از اطلاع از این حادثه، بلافاصله گروهی پنج نفره از کارکنان خدمات شهری شهرداری چوئبده با استفاده از تنها خودرو آتش نشان این شهر راهی این منطقه شده و در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه به محل می رسند.

شهردار چوئبده تصریح کرد: نیروهای آتش نشان با کمک اهالی توانستند آتش را مهار و از تسری آن به سایر منزال جلوگیری کنند.

به گفته مرادی، این آتش سوزی که خوشبختانه خسارت جانی نیز در بر نداشت، در ساعت ۹ و ۴۵ دقیقه مهار شد، اکثر لوازم این منزل در آتش سوخت.

به گزارش مهر، متاسفانه تا کنون نیروی متخصص مورد نیاز آتش نشانی شهرداری چوئبده تامین نشده است.

کد مطلب 3779432

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