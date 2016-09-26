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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۲

فرماندار دشتی خبر داد:

۱۵ هزار دانش‌آموز در ۱۶۴ مدرسه دشتی تحصیل می‌کنند

۱۵ هزار دانش‌آموز در ۱۶۴ مدرسه دشتی تحصیل می‌کنند

دشتی- فرماندار دشتی گفت: ۱۵ هزار دانش آموز این شهرستان سال تحصیلی جدید را در ۱۶۴ مدرسه آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح مدرسه شهیدان شهر خورموج اظهار داشت: از مجموعه آموزش و پرورش شهرستان دشتی بابت برگزاری هر چه بهتر پروژه مهر تقدیر کرد.

وی افزود: در آغازین روز از بازگشایی مدارس زنگ هشتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ در تمامی مدارس شهرستان نواخته شد.

مهرجو ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع و با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی جلسات خوبی با دهیاران، شوراها، شهرداران، ائمه جمعه وغیره گرفته شد و تبلیغات خوبی در این خصوص در سطح شهرستان شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه تلاش داریم رتبه خوبی در ثبت نام اینترنتی در سطح استان داشته باشیم، اضافه کرد: از عنایت و توجه استاندار بوشهر و رئیس برنامه و بودجه استان بوشهر در خصوص سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سطح استان تقدیر و تشکر کرد.

مهرجو خاطرنشان کرد: با عنایت استاندار بوشهر اقدامات خوبی در بخش آموزش شهرستان صورت گرفته که روز گذشته نیز مدرسه ۱۲ کلاسه شهر کاکی افتتاح و بزودی نیز عملیات اجرایی دو مدرسه در سطح شهرستان آغاز می شود.

وی بیان کرد: مدرسه شهیدان در زمینی به مساحت هزار و ۸۸۸  مترمربع ساخته شده که برای اجرای آن ۲۶ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

کد مطلب 3779436

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