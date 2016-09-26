به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح مدرسه شهیدان شهر خورموج اظهار داشت: از مجموعه آموزش و پرورش شهرستان دشتی بابت برگزاری هر چه بهتر پروژه مهر تقدیر کرد.

وی افزود: در آغازین روز از بازگشایی مدارس زنگ هشتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ در تمامی مدارس شهرستان نواخته شد.

مهرجو ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع و با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی جلسات خوبی با دهیاران، شوراها، شهرداران، ائمه جمعه وغیره گرفته شد و تبلیغات خوبی در این خصوص در سطح شهرستان شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه تلاش داریم رتبه خوبی در ثبت نام اینترنتی در سطح استان داشته باشیم، اضافه کرد: از عنایت و توجه استاندار بوشهر و رئیس برنامه و بودجه استان بوشهر در خصوص سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سطح استان تقدیر و تشکر کرد.

مهرجو خاطرنشان کرد: با عنایت استاندار بوشهر اقدامات خوبی در بخش آموزش شهرستان صورت گرفته که روز گذشته نیز مدرسه ۱۲ کلاسه شهر کاکی افتتاح و بزودی نیز عملیات اجرایی دو مدرسه در سطح شهرستان آغاز می شود.

وی بیان کرد: مدرسه شهیدان در زمینی به مساحت هزار و ۸۸۸ مترمربع ساخته شده که برای اجرای آن ۲۶ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.