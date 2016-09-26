گردشگری برای معلولان تعارف و شعار نباشد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت روز جهانی گردشگری با حضور مسئولان دولتی و خصوصی در محل سالن همایش های صدا و سیما در حال برگزاری است.

در این برنامه، سهیل معینی مدیرعامل انجمن باور و رئیس تشکل های معلولان با انتقاد از اینکه چرا کلیپی که توسط این تشکل تهیه شده از برنامه حذف شده است، گفت: امسال شعار روز جهانی گردشگری، گردشگری برای همه و دسترسی عموم مردم است.

وی گفت: ای کاش حرف ها درباره تشکل معلولان فقط در حد تعارف نباشد. رویکرد تشکل های گردشگری، دسترسی آسان معلولان به خدمات باید باشد. محور توسعه پایدار یعنی گردشگری بدون انسان اصلاً معنی ندارد. بخش زیادی از افراد جامعه دچار محدودیت هایی هستند که ممکن است حق گردشگری برابر برای آنها سلب شود.

وی ادامه داد: ۱۵ درصد جمعیت به نوعی محدودیت های جسمی دارند. باید آمار سالمندان را نیز به این تعداد اضافه کرد. این امر از دو جهت مهم است. یکی حق شهروندی است و دیگری سیاست توسعه که باید امکان حضور همه مردم را در عرصه گردشگری فراهم کند.

معینی ادامه داد: تحقق گردشگری برای همه یک فرصت است. اگر می خواهیم تا سال ۱۴۰۴ میزبان ۲۰ میلیون گردشگر خارجی باشیم، باید آمار معلولان را نیز در میان آنها لحاظ کنیم.

وی گفت: هیچ تضمینی وجود ندارد که افراد سالم امروز، فردا به مشکلی برنخورند و دچار محدودیت نشوند. انتظار ما این است که در زمینه تبیین سند جامع گردشگری، معلولان نیز مورد توجه قرار گیرند. ما امروزه شاهدیم که افرادی که حتی دارای معلولیت ضایعی و نخاعی هستند می توانند کارهای بزرگی انجام دهند و کاری را انجام دهند که شاید افراد سالم از عهده انجام آن ناتوانند. توانمندی معلولان به حدی است که حتی در سرچشمه زاینده رود ما رفتینگ معلولان را برگزار کردیم.

وی گفت: انتظار ما این است که یک ستاره و یا یک مدال را به همه اماکن گردشگری و هتل هایی بدهیم که استانداردهای لازم برای حضور معلولان را در آن اماکن ایجاد کرده اند. جای تاسف است که ترکیه با سطح توسعه مشابه ایران، توانسته زیرساختهای حضور معلولان را در اماکن گردشگری فراهم کند و حتی در سایتهای تاریخی از وجود راهنمای آموزش دیده برای معلولان بهره ببرد اما در ایران چنین اتفاقی نیفتاده است.

معینی بیان کرد: صرف نظر از هتل های ساخته شده، باید در نظر بگیریم که آیا هتل هایی که اکنون در حال ساخت هستند، استانداردهای لازم را برای استفاده گردشگران معلول دارند یا خیر؟ اکنون ما اتوبوسی برای حمل و نقل معلولان نداریم. هرچند که روز گذشته ناوگان اتوبوسرانی به ما اعلام کرد ۴ اتوبوس درون شهری را مجهز به سیستم بالابر کرده و آن را در اختیار ما قرار خواهند داد. امیدمان به بخش خصوصی نیز زیاد است چرا که یکی از رستوران های کشور برای اولین بار منوی رستوران خود را که به صورت بریل نوشته شده می تواند در اختیار نابینایان قرار دهد.

پس از سخنرانی معینی کلیپ تهیه شده توسط تشکل های معلولان پخش شد.