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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۸

باحضور مددجویان بهزیستی استان تهران؛

اولین جشنواره ورزشی - هنری «سفیر عشق» برگزار می شود

اولین جشنواره ورزشی - هنری «سفیر عشق» برگزار می شود

موسسه خیریه توانمندسازی سفیرعشق و سازمان بهزیستی استان تهران همزمان با شروع مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، اولین جشنواره ورزشی – هنری مددجویان بهزیستی استان تهران را برگزار می کند.

 به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره در دو رشته ورزشی فوتبال پسران، والیبال دختران و همچنین ارائه آثار هنری خطاطی و نقاشی  با حضور ۱۹۰  نفر از مددجویان بهزیستی سراسر استان تهران در گروه های سنی ۷ تا ۱۴  و ۱۴ تا ۱۸ سال برگزار می شود. براساس این گزارش استعدادیابی و توانمندسازی شرکت کنندگان در جهت سرمایه گذاری های مادی و معنوی موسسه خیریه توانمندسازی سفیر عشق با بهره مندی مددجویان حاضر در جشنواره بعنوان سرمایه های رشد یافته آکادمیک و تخصصی در آِینده و همچنین حمایت از نوجوانان و جوانان کم بضاعت اما پرتلاش درعرصه های  ورزشی و - هنری از اهداف برگزاری این جشنواره است.

این جشنواره که با حضور و نظارت داوران و کارشناسان فدراسیون والیبال و فوتبال جمهوری اسلامی ایران و همچنین حضور مسئولین سازمان بهزیستی استان تهران و مدیران موسسه خیریه توانمندسازی سفیرعشق و دیگر شخصیت های مطرح ورزشی – هنری انجام می پذیرد از این پس جزء تقویم برنامه- های سالیانه سازمان بهزیستی استان تهران قرار خواهد گرفت.  اولین جشنواره ورزشی - هنری سفیر عشق  با معرفی تیم ها و نفرات برتر و با اهداء جوایز مددجویان به کار خود خاتمه خواهد داد.

گفتنی است اولین جشنواره ورزشی - هنری سفیر عشق با حضور مددجویان بهزیستی استان تهران پنج شنبه ۸ مهر ۹۵ در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب واقع در خیابان ولیعصر، ابتدای اتوبان نیایش در زمین چمن مصنوعی فوتبال مجموعه از ساعت ۱۵ لغایت ۱۸ برگزار می شود.

کد مطلب 3779447

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