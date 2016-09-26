اولین جشنواره ورزشی - هنری «سفیر عشق» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره در دو رشته ورزشی فوتبال پسران، والیبال دختران و همچنین ارائه آثار هنری خطاطی و نقاشی با حضور ۱۹۰ نفر از مددجویان بهزیستی سراسر استان تهران در گروه های سنی ۷ تا ۱۴ و ۱۴ تا ۱۸ سال برگزار می شود. براساس این گزارش استعدادیابی و توانمندسازی شرکت کنندگان در جهت سرمایه گذاری های مادی و معنوی موسسه خیریه توانمندسازی سفیر عشق با بهره مندی مددجویان حاضر در جشنواره بعنوان سرمایه های رشد یافته آکادمیک و تخصصی در آِینده و همچنین حمایت از نوجوانان و جوانان کم بضاعت اما پرتلاش درعرصه های ورزشی و - هنری از اهداف برگزاری این جشنواره است.

این جشنواره که با حضور و نظارت داوران و کارشناسان فدراسیون والیبال و فوتبال جمهوری اسلامی ایران و همچنین حضور مسئولین سازمان بهزیستی استان تهران و مدیران موسسه خیریه توانمندسازی سفیرعشق و دیگر شخصیت های مطرح ورزشی – هنری انجام می پذیرد از این پس جزء تقویم برنامه- های سالیانه سازمان بهزیستی استان تهران قرار خواهد گرفت. اولین جشنواره ورزشی - هنری سفیر عشق با معرفی تیم ها و نفرات برتر و با اهداء جوایز مددجویان به کار خود خاتمه خواهد داد.

گفتنی است اولین جشنواره ورزشی - هنری سفیر عشق با حضور مددجویان بهزیستی استان تهران پنج شنبه ۸ مهر ۹۵ در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب واقع در خیابان ولیعصر، ابتدای اتوبان نیایش در زمین چمن مصنوعی فوتبال مجموعه از ساعت ۱۵ لغایت ۱۸ برگزار می شود.