اعضای کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی امروز دوشنبه تشکیل جلسه داد. در این نشست اعضای کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان و سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان انتخاب و معرفی شدند.

مصوبات شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی به شرح زیر است:



۱- مقرر گردید کارشناس فنی واجد شرایطی به عنوان مسئول کمیته ارزیابی فنی (آنالیز فنی) تیم های ملی کشتی فرنگی معرفی شود.

۲- پیرو تصمیم شورای فنی در جلسه پیشین، مبنی بر معرفی سرمربیان تیم های ملی پایه ، نوجوانان ، جوانان و مسئول فنی رده سنی پایه ، آقای حسن بابک مدیر تیم های ملی ذیربط آقایان عبدالکریم کاکاحاجی به عنوان مسئول فنی تیم های کشتی فرنگی رده سنی پایه ، حمید باوفا به عنوان سرمربی تیم ملی جوانان کشتی فرنگی، معرفی و پس از بحث و بررسی مورد تائید اعضای شورای

فنی قرار گرفت. مقرر گردید سرمربی تیم ملی کشتی نوجوانان فرنگی تا جلسه آتی از سوی مدیر تیم های ملی به شورای فنی معرفی گردد.

۳- برنامه شش ماهه دوم سال ۱۳۹۵ در رده سنی خردسالان و نونهالان ارائه و به تائید اعضای محترم شورا رسید.

۴- رنامه شش ماهه دوم سال ۱۳۹۵ در رده سنی نوجوانان ارائه و به تائید اعضای محترم شورا رسید.

۵- برنامه شش ماهه دوم سال ۱۳۹۵ در رده سنی جوانان ارائه و به تائید اعضای محترم شورا رسید.

۶- برنامه شش ماهه دوم سال ۱۳۹۵ در رده سنی بزرگسالان ارائه و به تائید اعضای محترم شورا رسید.

۷- با توجه به اینکه جام تختی سال ۱۳۹۵ به عنوان مسابقات انتخابی تیم ملی اوزان غیر المپیکی در فرآیند انتخابی تیم ملی سال فنی ۹۴-۹۵ در نظر گرفته شده است، سرمربی تیم ملی بزرگسالان کشتی فرنگی به شورای فنی پیشنهاد نمود:

الف : آقای افشین بیابانگرد به دلیل کسب مقام اولی در رقابت های انتخابی تیم ملی ذیربط، با حضور در اردو ، به لحاظ قابلیت های جسمانی، روانی و فنی مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت کادر فنی در خصوص نفر واجد شرایط جهت پوشیدن پیراهن تیم ملی در این وزن اعلام نظر نماید.

ب: با توجه به کسب نتایج حاصل در رقابت های جام تختی در وزن ۸۰ کیلو گرم به عنوان نتایج مبنا، و نیز سوابق جناب آقای یوسف قادریان از آخرین رقابت های جهانی در این وزن (مدال برنز رقابت های جهانی لاس وگاس) همچنین عملکرد رامین طاهری در رقابت های جام جهانی شیراز ۲۰۱۶ و قهرمانی آسیا در سال ۲۰۱۴، سه نفر مذکور در خلال رقابت های بین المللی جام شاهد (در هفته اول آبان ماه) به صورت دوره ای با یکدیگر رقابت کرده و نفر برتر پس از انجام مسابقه میان فینالیست ها (دو پیروزی در سه مسابقه) تعیین شود.

۸- علی اشکانی سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان کشور، آقای حمیدرضا اسماعیل نژاد را با استناد به بند ۱-۲ ، و آقای مهرزاد اسفندیاری فر را با استناد به بند ۱-۳ از بخش " و " نظام نامه فنی ملاک عمل، به عنوان مربیان اصلی تیم ملی بزرگسالان فرنگی کشور، در رقابت های جهانی اوزان غیر المپیکی در کشور مجارستان به شورای فنی معرفی نموده و پس از بررسی و اعلام نظر اعضای محترم شورای فنی، مورد تائید قرار گرفت.