تاسیسات گردشگری برای معلولان مناسب سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ نیا ظهر دوشنبه در جمع معاونان میراث فرهنگی استان با اشاره به شعار « گردشگری برای همه، همه برای گردشگری» افزود: تحقق این شعار در جامعه برای انسانهایی با نیاز های ویژه و معلولان یک نیاز اساسی محسوب می شود و به نیازهای فرهنگی این قشر پاسخ می دهد.

وی تصریح کرد: در کنار مناسب سازی فضای شهری برای معلولان، گردشگری می تواند زمینه تعامل و ارتباط هرچه بیشتر معلولان را با احاد جامعه فراهم کند و باید شرایطی درجامعه فراهم شود تا فرصت های برابر برای گردش معلولان و انسانهای با نیازهای ویژه فراهم شود.

بزرگ نیا افزود: در برنامه ریزی سفر باید فرصت ها ی برابر برای همگان ایجاد شود و حواسمان به همه اقشار جامعه باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران با اشاره به برنامه هفته گردشگری اظهار داشت: این هفته بصورت نمادین تخیف ۷۰ درصدی برای معلولان و جانبازان خواهیم داشت و به سرمایه گذاران تکلیف خواهیم کرد تا در ساخت و ساز ها و امکانات خود به این قشر توجه ویژه کنند.

وی عنوان کرد: تورهای این هفته بصورت نمادین برای معلولان در ساری برگزار می شودتا تلنگر های لازم برای فضای شهری و مراکز تفریحی و اقامتی فراهم شود..