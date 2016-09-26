دادگستری گلستان رتبه نخست خدمت رسانی کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صارمی ظهر دوشنبه در دهمین یادواره شهدا و تجلیل از ایثارگران دادگستری گلستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس اظهار کرد: فعالیت بیش از ۴۰۰ نفر از ایثارگران و یادگاران دوران دفاع مقدس در دستگاه قضائی استان گلستان بسیار ارزشمند است.

صارمی تصریح کرد: دادگستری استان گلستان در میان ۳۱ استان کشور موفق شد رتبه نخست خدمت رسانی را کسب کند که این مهم جز به حضور ارزشمند ایثارگران و خانواده های شهدا و جانبازان محقق نمی شد.

وی درباره غربت خانواده شهدا بیان کرد: خدا نکند در این مملکت که متعلق به امام زمان (عج) است فرزند شهیدی خود را تنها ببیند و احساس بی کسی کند و خانواده شهدا یاور و غمخواری نداشته باشند.

گفتنی است، این مراسم با حضور محمدرضا صارمی فرمانده مرکز بسیج قوه قضائیه، آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه شهرستان گرگان، حسن صادقلو استاندار گلستان و جمعی از مسئولان و کارکنان دادگستری و سازمان های تابعه استان گلستان و خانواده های شهدا و ایثارگران در کانون طه گرگان برگزار شد.

در حاشیه این مراسم از خانواده های شهدای مدافع حرم و همچنین کارمندان ایثارگر دادگستری گلستان تقدیر شد.

همچنین با حضور استاندار و فرماندهان جنگ دفاع مقدس از ۱۱ کتاب استانی مربوط به دفاع مقدس رونمایی شد.