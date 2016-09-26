به گزارش خبرنگار مهر، علی زندی فر ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس اطلاعات دریافتی از ۵۲ دستگاه تردد شمار برخط مستقر در محورهای استان، کل تردد ثبت شده در شش ماه اول سال جاری ۳۷ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۶۸۰ وسیله نقلیه بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۰.۶ درصد کاهش تردد داشته ایم.

وی با بیان اینکه تا پایان امسال هشت سامانه ترددشمار برخط به سامانه های فعلی افزوده می شود، عنوان کرد: محورهای سه راهی چالان چولان- دورود- خرم آباد با دو میلیون و ۱۹۳هزار و ۶۷۴ تردد، پرترددترین و محور بروجرد- بیران شهر با ۱۰۷ هزار و ۸۸۵ تردد، کم ترددترین محورهای استان در این بازه زمانی بوده اند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان افزود: سرعت متوسط وسایل نقلیه در محورهای مجهز به تردد شمار، ۸۳ کیلومتر بر ساعت ثبت شده که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۴ با یک کیلومتر کاهش متوسط سرعت مواجه بوده ایم.

زندی فر گفت: سهم وسایل نقلیه سنگین از کل تردد ۱۹.۷ درصد بوده که نسبت به سال گذشته ۲۰.۸ درصد کاهش را نشان می دهد.

وی افزود: سهم اتوبوس و وسایل نقلیه سبک از کل تردد ثبت شده در سال جاری نسبت به سال گذشته به ترتیب ۷.۳ و ۳.۸ درصد افزایش داشته است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان با اشاره به فعالیت ۱۱ سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور در محورهای مواصلاتی استان گفت: در فاز سوم نصب و راه اندازی سامانه های ثبت تخلفات عبور و مرور، ۳۱ سامانه دیگر به سامانه های موجود اضافه می شود که از این تعداد ۱۷ سامانه در مرحله تحویل موقت هستند.

زندی فر عنوان کرد: کنترل و مدیریت سرعت وسایل نقلیه، کاهش تصادفات جاده ای، کنترل ناوگان بار و مسافر و ارسال برخط گزارش تخلفات عبور و مرور برای پلیس از جمله مزایای این سامانه ها است.

وی افزود: به منظور نظارت تصویری و پایش برخط وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی استان، از طریق ۱۹ دستگاه دوربین نظارت تصویری، تردد در گلوگاه های حساس جاده های استان به صورت شبانه روزی رصد می شود.