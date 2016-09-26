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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۰۰

فرماندار صومعه سرا خبر داد؛

اختصاص بیش از ۲۵ میلیارد تومان اعتبار به صومعه سرا در سال جاری

اختصاص بیش از ۲۵ میلیارد تومان اعتبار به صومعه سرا در سال جاری

صومعه سرا- فرماندار صومعه سرا از اختصاص بیش از ۲۵ میلیارد تومان اعتبار به این شهرستان در سال جاری خبر داد.

حسین اسماعیل پور درگفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به مشخص شدن میزان اعتبارات سال ۹۵، افزود: در سال جاری بیش از ۲۵ میلیارد تومان اعتبار از اعتبارات استانی، دو درصد نفت و گاز، ماده ۱۸۰ استانی و ۱۸۰ بخش دیگر به شهرستان صومعه سرا اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه اعتبارات امسال شهرستان در ۳۶ فصل و ۹۶ برنامه تعریف شده است، گفت: امسال شاهد افزایش ۱۸.۱ درصدی اعتبارات صومعه سرا نسبت به سال گذشته هستیم.

فرماندار صومعه سرا با اشاره به اینکه پرداخت مطالبات سال های گذشته و همچنین اتمام پروژه های نیمه تمام از مهم ترین اولویت های توزیع در شهرستان است، خاطرنشان کرد: بخش های آموزش و پژوهش، احیای شاهرگ های تالاب، حوزه صنعت بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند.

وی بیشترین میزان اعتبارات تأمین شده برای صومعه سرا را ازمحل ماده ۱۸۰ عنوان و تصریح کرد: تنها از یک بخش این ماده ۱۵ میلیارد و ۶۱۴ میلیون تومان اعتبار به شهرستان اختصاص یافته است.

اسماعیل پور در ادامه یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون تومان از بخش دیگر ماده ۱۸۰، از دو درصد نفت و گاز نیز ۸۷۸ میلیون تومان و هفت میلیارد و ۱۳۱  میلیون تومان از اعتبارات استانی راا ز جمله محل های اعتباری صومعه سرا اعلام کرد.

کد مطلب 3779456

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