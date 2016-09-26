اختصاص بیش از ۲۵ میلیارد تومان اعتبار به صومعه سرا در سال جاری

حسین اسماعیل پور درگفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به مشخص شدن میزان اعتبارات سال ۹۵، افزود: در سال جاری بیش از ۲۵ میلیارد تومان اعتبار از اعتبارات استانی، دو درصد نفت و گاز، ماده ۱۸۰ استانی و ۱۸۰ بخش دیگر به شهرستان صومعه سرا اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه اعتبارات امسال شهرستان در ۳۶ فصل و ۹۶ برنامه تعریف شده است، گفت: امسال شاهد افزایش ۱۸.۱ درصدی اعتبارات صومعه سرا نسبت به سال گذشته هستیم.

فرماندار صومعه سرا با اشاره به اینکه پرداخت مطالبات سال های گذشته و همچنین اتمام پروژه های نیمه تمام از مهم ترین اولویت های توزیع در شهرستان است، خاطرنشان کرد: بخش های آموزش و پژوهش، احیای شاهرگ های تالاب، حوزه صنعت بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند.

وی بیشترین میزان اعتبارات تأمین شده برای صومعه سرا را ازمحل ماده ۱۸۰ عنوان و تصریح کرد: تنها از یک بخش این ماده ۱۵ میلیارد و ۶۱۴ میلیون تومان اعتبار به شهرستان اختصاص یافته است.

اسماعیل پور در ادامه یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون تومان از بخش دیگر ماده ۱۸۰، از دو درصد نفت و گاز نیز ۸۷۸ میلیون تومان و هفت میلیارد و ۱۳۱ میلیون تومان از اعتبارات استانی راا ز جمله محل های اعتباری صومعه سرا اعلام کرد.