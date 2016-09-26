به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، علی طائیزاده گفت: این همایش روز سهشنبه ۶ مهرماه با حضور حجتالاسلام محمودرضا جمشیدی مدیر حوزههای علمیه خواهران و بیش از ۳۵۰ نفر از طلاب و فعالان فضای مجازی حوزههای علمیه خواهران برگزار و تا ۷ مهرماه ادامه دارد.
وی افزود: در این همایش کارگاههای آموزشی مرتبط با فضای مجازی از جمله آموزش تولید محتوای دینی، آموزش عکاسی و آموزش نویسندگی برگزار میشود.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات حوزه های علمیه خواهران تاکید کرد: این همایش مقدمهای برای فعالیت جدی و نقش آفرینی بانوان طلبه در فضای مجازی خواهد بود.
طائی زاده با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص ورود جدی حوزههای علمیه خواهران به فضای مجازی گفت: برگزاری این همایش لبیک به دغدغههای مقام معظم رهبری در عرصه فضای مجازی است.
وی عنوان کرد: حوزههای علمیه خواهران با راهاندازی سامانه کوثرنت و کوثربلاگ توانستند بسترسازی مناسبی برای حضور جدی و فعال بیش از ۱۰۰ هزار نفری بانوان طلبه در فضای مجازی را ایجاد کنند.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات حوزههای علمیه خواهران با بیان اینکه سامانه کوثرنت و کوثربلاگ بیش از ۴سال است که فعالیت میکنند، اظهار داشت: در سامانه کوثرنت بیش از ۱۰۰ هزار خواهر طلبه و در سامانه کوثربلاگ بیش از ۷ هزار خواهر طلبه در حال فعالیت هستند.
طائی زاده با بیان اینکه سامانه کوثرنت و کوثربلاگ بزرگترین اجتماع دینی طلاب در فضای مجازی است، افزود: بومی بودن، فضای امن و همچنین عدم وجود مطالب و تبلیغات زرد و بیمحتوا موجب تمایز سامانه کوثرنت و کوثربلاگ نسبت به دیگر شبکههای اجتماعی است.
وی گفت: فعالیت بیش از ۷ هزار خواهر وبلاگنویس در سامانه کوثربلاگ و فعالیت بیش از ۱۰۰ هزار خواهر طلبه در سامانه کوثرنت حاصل برگزاری بیش از ۱۷۰ کارگاه آموزش فضای مجازی برای طلاب خواهر سراسر کشور بوده است.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات حوزههای علمیه خواهران تاکید کرد: تنها طلاب حوزههای علمیه خواهران میتوانند در سامانه کوثرنت و کوثربلاگ فعالیت کنند.
طائی زاده خاطرنشان کرد: برنامه داریم در آینده امکان حضور تمام بانوان در سامانه کوثربلاگ را فراهم کنیم تا بانوان جامعه بتوانند در محیطی سالم به اشتراک گذاری نظرات خود در مسائل مختلف به ویژه مسائل مربوط به بانوان، خانواده و سبک زندگی اسلامی بپردازند.
وی گفت: سامانه کوثرنت بستر بومی است که تمام کارکردهای شبکه های اجتماعی را با امنیت بالا دارد به همین دلیل در چندین اجلاس ملی و بینالمللی حایز رتبه برتر شده است.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات حوزههای علمیه خواهران خاطرنشان کرد: نرمافزار انتخاب واحد با تلفنهمراه برای اولین بار توسط مرکز فناوری اطلاعات حوزههای علمیه خواهران در کشور برای بانوان طلبه راه اندازی شد و استقبال از این نرم افزار خوب بود.
طائی زاده گفت: در سال جاری بیش از ۳۵ درصد از انتخاب واحدها با تلفنهمراه انجام شد.
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