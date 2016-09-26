فروش سلاح و تامین امنیت صهیونیست ها دلیل ناامنی در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، صبح امروز امیر دریادار سیاری در ستاد نیروی دریایی ارتش در جمع کارکنان این نیرو، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: امروز سالروز شکست حصر آبادان است، دشمنی که می خواست ۳ روزه خرمشهر را بگیرد در این کار نا توان ماند و تصمیم گرفت خرمشهر را دور بزند و در تاریخ ۱۹ مهر ۵۹ به سمت آبادان حرکت کرد و در تاریخ ۹ آبان توانست از بهمنشیر عبور کند و وارد کوی ذوالفقاری شود ولی در آن جا با مقاومت شدید نیروهای ایرانی روبرو شد و از کوی ذوالفقاری عقب نشینی کرد.

وی افزود: البته حصر آبادان کامل نشد و حدود ۳۳۰ درجه بود ولی ۳ جاده منتهی به آبادان در دست بعثی ها بود و فقط یک راه دیگر وجود داشت که باز بود و آن راه آبی بود که نیروی دریایی ارتش به وسیله هواناوها و بالگردهای خود امکانات و نیرو به آبادان می رساند که در این جا نقش نیروی دریایی در شکست حصر آبادان مشخص می شود، این حصر از آبان ۵۹ تا ۵ مهر ۶۰ ادامه داشت که پس از فرمان امام خمینی(ره) برای شکست حصر آبادان و با تلاش رزمندگان این حصر شکسته شد.

فرمانده نداجا ادامه داد: علت اصلی که رژیم بعث به خاطر آن جنگ را برما تحمیل کرد، شکست دادن انقلاب بود، چون از صدور انقلاب اسلامی ایران می ترسید و علت های فرعی دیگر آن رفع خفگی ژئوپلیتیکی دریایی و افزایش سواحل و حاکمیت کامل بر اروندرود بود.

وی گفت: پس از انقلاب اسلامی، خارجی هایی که در کشور بودند مجبور به ترک کشور شدند و بنا براین دست آن ها از منابع کشور کوتاه شد و همین عامل باعث شد که آن در صدد سرنگونی نظام جمهوری اسلامی بربیایند، ایجاد اختلاف قومی و مذهبی، تحریک خائنان داخلی به جدایی طلبی، ترور های گسترده و پس از آن، جنگ تحمیلی هشت ساله از نمونه تلاش های آن ها برای ضربه زدن به ایران است.

دریادار سیاری خاطر نشان کرد: یکی از منافع مستکبرین در ایران، عضویت ایران در ناتو بود، تا ایران بتواند در مقابل شوروی بایستد تا این کشور نتواند به دریای عمان دست پیدا کند ولی پس از انقلاب ایران از ناتو خارج شد.

وی تصریح کرد: کشور های غربی، پشتیبانی کامل اطلاعاتی و تجهیزاتی از صدام می کردند، می شود گفت که ۲۷ کشور به رژیم بعثی کمک مستقیم می کردند و حتی جهان دو قطبی آن زمان که مشکلات بزرگی با هم داشتند برای کمک به بعث در مقابل ایران، تک قطبی شده بودند و پیوند نا مبارکی با هم پیدا کرده بودند، این در حالی است که از ورود سیم خاردار هم به ایران جلوگیری می کردند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در ادامه خاطر نشان کرد: رژیم بعث قصد داشت شمال خلیج فارس را از ایران بگیرد و ایران را محاصره دریایی کند، ولی نه تنها آن ها نتوانستند این کار را انجام دهند بلکه نیروی دریایی ارتش توانست عراق را محاصره دریایی کند و در عملیات مروارید در ۷ آذر، توانست نیروی دریایی عراق را نابود کند و بسیاری از تجهیزات آن را منهدم کند.

وی افزود: هم پیمانان صدام پس از آن تلاش کردند با ارسال تجهیزات دریایی به عراق، نیروی دریایی این کشور را احیا کنند ولی از آن جا که خلیج فارس و تنگه هرمز در کنترل ما بود، نگذاشتیم این تجهیزات به دست صدام برسد و سیادت دریایی ما حفظ شد.

دریادار سیاری ادامه داد: پس از نابودی نیروی دریایی دشمن وظیفه ما اسکورت کشتی های تجاری بود، که توانستیم ۱۰ هزار کشتی را اسکورت کنیم و از بنادر و پایانه های نفتی حفاظت کنیم تا مشکلی در صادرات و واردات کشور ایجاد نشود، برای مثال ناو های کهنمویی و میلانیان در راه همین اسکورت و محافظت از بنادر و پایانه ای نفتی آسیب شدیدی دیدند.

دریادار سیاری در پاسخ به این مساله که چرا در جنگ، خود را پیروز می دانیم گفت: نشانه پیروزی ما در جنگ در ابتدا این است که دشمن به اهداف خود مبنی بر نابود کردن انقلاب اسلامی و جدا کردن خوزستان از ایران دست پیدا نکرد، همچنین امام خمینی(ره) در این رابطه فرمودند نتیجه جنگ این بود که ما مظلومیت خود را اثبات کردیم و تزویر دشمن را برملا کردیم و ابهت ابرقدرت های دنیا را شکستیم.

امیر دریادار سیاری با اشاره به نا امنی موجود در منطقه غرب آسیا گفت: با وجود نا امنی های گسترده که توسط استکبار در این منطقه ایجاد شده است، ایران کشور امنی است که باید به خاطر این مساله شکرگذار باشیم و برای حفظ این امنیت وحدت و انسجام خودرا حفظ کنیم.

وی افزود: مستکبرین برای فروش سلاح های خود و تامین امنیت رژیم صهیونیستی این نا امنی ها را به وجود آورده اند و ما برای مقابله با این تهدیدات باید بصیرت داشته باشیم، یعنی حق و باطل را بشناسیم و چراغ راهنمای ما در این راه پیروی از خط ولایت و حفظ وحدت است، باید توان رزمی، آموزش و مهارت خود را حفظ و ارتقا بدهیم تا بازدارندگی ایجاد کنیم تا هیچ دشمنی جرات حمله را به خود ندهد.