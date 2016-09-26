توجه به منزلت اجتماعی تنها راه اعتلای فرهنگ روستا و عشایر است

به گزارش خبرنگار مهر، کرمعلی قندالی امروز دوشنبه در مراسم اختتامیه همایش منطقهای فرهنگ و هنر روستا و عشایر که در شهرستان صحنه استان کرمانشاه برگزار شد، با ابراز تاسف از کاهش تراکم جمعیت روستایی و مناطق عشایری، تنها راه اعتلا و احیای این فرهنگ را توجه به منزلتها دانست و تصریح کرد: مهمترین مسئله در حوزه فرهنگ روستا و عشایر توجه به منزلت اجتماعی است.
قندالی بیان کرد: شاید بسیاری از افراد تاکید کنند که نبود اشتغال دلیل بر خالی شدن جامعه روستایی از سکنه است اما باید توجه داشت که بسیاری از روستائیان اشتغال دارند اما باز هم در روستا نمیمانند فلذا فقط اشتغال باعث تخلیه جامعه روستایی نمیشود بلکه بحث منزلت بسیار مهمتر از اشتغال است.
رئیس سازمان امور عشایر کشور تاکید کرد: تا زمانی که منزلت اجتماعی را به روستاها و عشایر بازنگردانیم در هیچ حوزهای موفق نیستیم و تنها راه حفظ این منزل فرهنگ است.
قندالی افزود: وضعیت فرهنگ تولید و مصرف در کشور صحیح نیست در حالیکه در حوزه عشایر و روستا ته مانده سفرهها هم به مصارف گوناگون میرسید و باید سوال کرد که این فرهنگ اصیل کجا رفته است.
وی توجه به منزلت اجتماعی از زاویه فرهنگ در جامعه روستایی و عشایری را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: ستاد عالی کانون فرنگی هنری مساجد باید همه فرهنگها را از داخل مساجد به مناطق روستایی و فرهنگی انعکاس دهد.
قندالی توجه به فرهنگ اقصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگ عقیدتی، دینی و مذهبی را مورد تاکید قرار داد و گفت: تنوع اقوام و مذاهب امتیازی برای استان کرمانشاه است و در این استان اقوام مذاهب مختلف همچون رنگین کمانی زیبا در کنار هستند و این فرهنگ در مناطق روستا و عشایر بسیار پررنگتر است.
وی جامعه روستایی و عشایر را نمونهای از فرهنگ هم زیستی در عین تکثر و وحدت در زندگی دانست و افزود: هرگز نباید اصول مسلم اخلاقی تحت تاثیر قرار گیرد همچنانکه در فرهنگ خودمان به صورت سلسله مراتبی و وحی خداوند احترام به بزرگان را داریم.
قندالی عشایر را قشری بسیار مظلوم دانست و گفت: در بسیاری از جاها اسمی از جامعه عشایر به میان نمیآید و وجود نام عشایر در این کنگره قدمی به جلو است و با وجود اینکه برگزاری این کنگرهها در سطح ملی ومنطقهای خوب است اما باید دید در ادامه راه بازخوردها و نتایج آن به کجا خواهد رفت.
وی با ادامه توضیحات گفت: در حوزه فرهنگ چالش جدی در عشایر احساس میکردیم و شاخصهای فرهنگ در جامعه عشایری فرهنگ این قشر را بسیار ضعیف نشان میداد و دستگاهها نیز به لحاظ شرایط سخت کتر وارد این مناطق میشدند.
تصویب طرح ویژه ارائه خدمات فرهنگی و مذهبی به عشایر
قندالی از تصویب طرح ویژه ارائه خدمات فرهنگی و مذهبی به عشایر در شورای عالی عشایر خبر داد و گفت: خلا این مصوبه بشدت احساس میشد و نهایتا در ۳۰ مرداد به تصویب رسید.
رئیس سازمان امور عشایر کشور هم افزایی همه دستگاههای فرهنگی با توجه به نگرش آسیب شناسی و پذیرش این مسئله که وضعیت مطلوبی نداریم و باید بر این اساس کار کنیم ضروری است.
وی طراحی نقشه راه در حوزه فرهنگ و هنر رستا و عشایر با توجه به واقعیات و آسیبهای به منظور اعتلای این فرهنگ اصیل و ناب اسلامی را پیشنهاد داد و گفت: افتخار زندگی در جامعه روستایی و عشایری را داشتم و با مفاهیم روستا و عشایر و فرهنگ اصیل، غنی، ناب و خالص آنها آشنا هستم.
قندالی فرهنگ و هنر را دو تا مقوله به هم تنیده دانست و بیان کرد: فرهنگ به معنای عام شامل مشتقاتی مانند فرهنگ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میباشد و هنر نیز بر همین منوال است فلذا باید با جمیع جهات به حوزه فرهنگ و هنر روستا و عشایر بپردازیم.
وی گفت: ۱۵ هزار نقطه عشایری در کشور داریم و خوشبختانه جمعیت مطلق عشایر از سال ۶۶ تا کنون بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار و یک میلیون و ۳۰۰ هزار بوده و تغییری نداشته است.
قندالی وجود سازمان امور عشایر به عنوان سازمانی متولی و مشخص را از دلایل عدم تغییر جمعیت جامعه عشایری دانست و افزود: این سازمان از ظرفیت دستگاههای دیگر استفاده کرده و خود مدافع یک قشر جمعیتی خاص است و میطلبد که د در حوزه روستایی هم بر همین منوال کار شود نه کار لکهای.
نظر شما