به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدآقاجانی با بیان اینکه نمایشگاه بیمارستان‌سازی فرصت مناسبی برای تبادل تجربیات و فناوری‌های روز دنیا در این حوزه است، افزود: هنوز ساخت بیمارستان در ایران سنتی است در حالی که بیمارستان‌های مدرن در دنیا سبز، هوشمند و آرام هستند.

وی با بیان اینکه ما نیاز به تبادل تجربیات با جهان در این زمینه داریم، یکی از راه های انتقال تجربیات و فناوری های نوین برگزاری نمایشگاه های تخصصی دانست.

آقاجانی در ادامه به کمبود تخت‌های بیمارستانی در کشور اشاره کرد و گفت: به ازای هر یک هزار نفر ۱.۶ تخت بیمارستانی در کشور وجود دارد که این میزان باید به ۲.۷ برسد تا حداقل به سطح کشورهای منطقه مانند ترکیه برسیم.

کمبود ۸۰ هزار تخت بیمارستانی

معاون وزیر بهداشت گفت: این آمار نشان می‌دهد که ما در کشور حداقل به ۸۰ هزار تخت بیمارستانی نیاز داریم و علاوه بر آن حدود ۶۰ درصد بیمارستان‌های کشور فرسوده هستند که باید بازسازی شوند، بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که برای جبران این عقب‌ماندگی در آینده صنعت ساخت بیمارستان در کشور، صنعتی پر رونق خواهد بود.

وی افزود: در صورتی که موانع پیش روی این صنعت در کشور برطرف شود می‌توان در این حوزه بازار بسیار بزرگی را به وجود آورد و البته در این راه کشورمان به تکنولوژی های نوین و روز دنیا نیاز دارد که یکی از راه های انتقال تجربیات و فناوری برگزاری نمایشگاه های تخصصی است.

آقاجانی ادامه داد: در دهه های اخیر صنعت بیمارستان سازی و تکنولوژی های مربوط به آن از جمله تکنولوژی های علوم بالینی و پزشکی در دنیا تغییرات زیادی کرده و به عبارتی متحول شده است و با توجه به این پیشرفت ها به بخش های جدید بیمارستانی براساس تکنولوژی های نوین از جمله تکنولوژی های تهاجمی، غیرتهاجمی و جراحی های نوین نیازمندیم.

وی خاطرنشان کرد: باید صنعت بیمارستان سازی در کشور براساس روش های نوین مراقبت از بیماران و خدمات پزشکی و پرستاری و همچنین خدمات بازتوانی متحول شود.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه الزامات جدیدی در صنعت بیمارستان سازی در دنیا به وجود آمده است، گفت: از نظر گردش بیمار و فرایند هایی که بیماران در بیمارستان ها خدمات می گیرند؛ خدمات رسانی و ساخت بیمارستان به نحوی در دنیا تغییر کرده است که بیمار حداقل طی طریق را در بیمارستان داشته باشد یعنی خدمات به بیمار نزدیک باشد و کمترین جا به جایی بیماران را در بیمارستان داشته باشیم.

بیمارستان های هوشمند در راه است

وی افزود: در کنار این خدمات، هوشمند شدن بیمارستان ها در هر دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری مطرح شده است. هوشمند شدن خدمات بیمارستانی ابعاد وسیعی دارند از جمله در نوع ارائه خدمت، در جابه جایی بیمار، در مراقبت از بیمار و در تبادل اطلاعات بیمار و در بیمارستان های نوین دنیا به موضوع هوشمند سازی توجه ویژه ای می شود.

آقاجانی اظهار داشت: مسئله مهم دیگر در بیمارستان های نوین، بحث ایمنی بیمار است، که در واقع اولویت اول بیمارستان سازی در دنیاست و در طراحی های نوین بیمارستانها بر ایمنی بسیار تاکید می شود و این اتفاق در کشور ما نیز باید بیفتد.

بیمارستان های سبز با انرژی پاک

معاون وزیر بهداشت با اشاره به بیمارستانهای سبز در دنیا گفت: یکی از گرایش های جدید بیمارستان سازی در دنیا، ایجاد بیمارستان سبز، یعنی بیمارستانی که کمترین میزان هدر رفت انرژی را داشته باشد و از انرژی های پاک استفاده می کنند، همچنین کمترین آلودگی را از جهات مختلف برای محیط زیست ایجاد می کنند، به عنوان مثال استفاده حداقلی از سوخت های فسیلی، کمترین میزان هدررفت انرژی، کمترین میزان آلودگی ها از نظر پساب و پسماند و آلودگی های صوتی و رعایت بسیاری دیگر شاخص های زیست محیطی از جمله ویژگی های مهم بیمارستان های آینده دنیاست.

آقاجانی اضافه کرد: در این راستا بحث ساخت بیمارستان های سبز در دنیا مطرح شده است، که براساس آن در این بیمارستان ها از سوخت های فسیلی کمتر استفاده می شود و پساب، پسماندها و آلودگی های صوتی در بیمارستان به حداقل ممکن می رسد و به طور کلی جنبه های زیست محیطی در بیمارستان های سبز که بیمارستان های آینده دنیا هستند، مورد توجه قرار دارند.

تفکیک خدمات سرپایی و بستری برای آرامش بیماران

وی یکی دیگر از ویژگی های بیمارستان های نوین را تفکیک خدمات سرپایی از بستری عنوان کرد و گفت: این نوع خدمات دهی باعث می شود بیماران در بیمارستان از آرامش خاصی برخوردار باشند.

دومین نمایشگاه بین‌المللی بیمارستان‌سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی با حضور شرکت‌هایی از کشورهای آمریکا، آلمان، تایوان، ایتالیا، ترکیه، انگلستان، فرانسه و...، از ۲۷ تا ۳۰ مهر ماه جاری در فضایی به وسعت ۹ هزار متر مربع در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.