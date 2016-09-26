ارائه گزارش عملکرد سازمان تبلیغات درستاد ملی ساماندهی امور جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد صحت‌قول در ستاد ملی ساماندهی امور جوانان با ارائه گزارشی از عملکرد سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه جوانان افزود: حمایت از باشگاه فعالان صنایع فرهنگی با رویکرد دینی از اقدامات سازمان تبلیغات اسلامی است. به طوری که تاکنون ۳۱ باشگاه در این زمینه راه‌اندازی شدند.

وی به برگزاری کرسی های آزاداندیشی با رویکرد چالش های جوانان از سوی سازمان تبلیغات اسلامی با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری اشاره کرد و ادامه داد: در کشور ۸۰ پاتوق تاثیرگذار با حضور افراد فرهنگی راه اندازی شده است همچنین شبکه رابطین فرهنگی در سازمان تبلیغات اسلامی تشکیل شده است.

دبیر ستاد اقامه نماز سازمان تبلیغات اسلامی از حمایت از کانون های فرهنگی خبر داد و اضافه کرد: این کانون ها با حضور افراد تاثیرگذار فرهنگی در حوزه جوانان شکل گرفته است، همچنین همایش طلایه‌داران تبلیغ در راستای تحکیم خانواده و آسیب های اجتماعی با محوریت جوانان در شبکه تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی پیگیری می شودو در آستانه محرم این شبکه در همه استان ها فعال شده است.

وی تاکید کرد: حدود ۱۲۰ هزار مسجد در سراسر کشور شناسایی شده است که از این میان برای ۱۲ هزار مورد پورتال شکل گرفته و برگزاری اردوهای وحدت با حضور جوانان شیعه و سنی پیگیری می شود.

حجت الاسلام صحت قول با اشاره به اقدامات معاونت پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: پژوهش های دینی و بزهکاری جوانان، بررسی وضعیت پوشش و حجاب و بررسی عوامل موثر در دینداری جوانان از جمله اقدامات معاوت پژوهشی سازمان تبلیغات است همچنین حمایت از پژوهش ها و پایان نامه های مرتبط در دستور کار سازمان تبلیغات قرار دارد.

وی با بیان اینکه ۱۸ موسسه وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت می کنند، ادامه داد: تمامی فعالیت های در موسسات با محوریت جوانان انجام می شود که به عنوان نمونه می توان به فعالیت های حفظ قران در دارالقران ها اشاره کرد.

وی همچنین حوزه هنری را بزرگترین مجموعه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با رویکرد فرهنگی دانست و اضافه کرد:حوزه هنری تمامی فعالیت های خود را در راستای نیازهای جوانان قرار داده است و مخاطبان اصلی حوزه هنری جوانان هستند.

دبیر ستاد اقامه نماز سازمان تبلیغات اسلامی به فعالیت های موسسه تبیان اشاره کرد و گفت: این موسسه با حدود هزار مشاوره در زمینه های علمی و دینی محتوای مورد نیاز را برای جوانان تهیه کرده است که از جمله می توان به موانع ازدواج، کارکردهای ازدواج، آداب و رسوم ازدواج و ... اشاره کرد.

وی همچنین تولید فیلم و انیمیشن در حوزه های آسیب های اجتماعی و ازدواج را از دیگر اقدامات سازمان تبلیغات اسلامی دانست و گفت: بر اساس محورهای مصوب شورای عالی جوانان در شش ماه سال جاری اقداماتی همچون گفتگوی جوانان، برگزاری برنامه های ویژه اوقات فراغت، برگزاری دوره های مهارت زندگی و اردوهای سیاحتی زیارتی و تفریحی از سوی سازمان تبلیغات اسلامی انجام شده است.

حجت الاسلام صحت قول پرداختن به اوقات فراغت مجازی جوانان، اردوهای جهادی، مشاوره جوانان و تقدیر از اختراعات و ابداعات جوانان را از دیگر فعالیت های سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه جوانان برشمرد.