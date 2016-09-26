بیمارستان ساسان را از دوگانگی بین دو بنیاد نجات دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شهیدی در مراسم افتتاح بخش آی سی یو بیمارستان ساسان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: در ۸ سال جنگ تحمیلی بهترین عزیزان و فرزندان این آب و خاک برای دفاع از کیان کشور و نظام اسلامی مبارزه کردند و به دشمنان نشان دادند که تعرض به این خاک سیلی محکمی در پی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه شهدا عامل ثبات در کشور هستند، گفت: این شهدا هستند که نظام جمهوری اسلامی ایران را ثبات بخشیده و بیمه کردند و اگر امروز با آرامش در حال زندگی هستیم، باید یادی از شهدا کرده و قدردان خون آنها باشیم.

مشاور رئیس جمهور در ادامه به فعالیت های درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران اشاره و تصریح کرد: به قول وزیر بهداشت بیمارستان هایی که در اختیار بنیاد شهید قرار دارد از جمله بهترین بیمارستان ها به شمار می رود که یکی از آنها بیمارستان ساسان است.

شهیدی افزود: در اوایل کارم در مراجعه به بیمارستان ساسان، نواقص و مشکلات زیادی را به چشم دیدم که خوشبختانه امروز بسیاری از آنها رفع شده است و دغدغه ای در رابطه با بیمارستان ساسان و خاتم الانبیاء ندارم.

وی ادامه داد: در ابتدای کارم بسیاری از ایثارگران نسبت به خدمات دهی در بیمارستان ساسان معترض بودند اما در این یک سال و نیم اخیر از این افراد متعرض به شرایط و اوضاع دیگر نداریم.

شهیدی با بیان اینکه مشکلاتی در حوزه درمان ایثارگران وجود دارد، افزود: خوشبختانه توانستیم بیمارستان ساسان را از دوگانگی بین بنیاد شهید و بنیاد مستضعفین رها کنیم و بخش آی سی یو این بیمارستان را پس از دو سال به بهره برداری برسانیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهارداشت: در رابطه با نوسازی امکانات پزشکی عقب هستیم که این مسئله باید جبران شود.