همایش « یاد یاران » در تنکابن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر احمد اسدی مسئول حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران ظهر دوشنبه در سومین همایش یاد یاران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن گفت: شهید متعلق به همه بوده و به قشر خاصی تعلق ندارد.

وی با گرامیداشت سالروز عملیات شکست حصر آبادان افزود: کارهایی که در طول چهار روز انجام و سبب شکستن حصر آبادان شد قابل ستایش است و نقش ارتش را نباید کمرنگ دید.

وی ادامه داد: باید نقش ارتش جمهوری اسلامی در سه ماهه اول جنگ و اقدامات ارزنده ای که انجام داد در دوران دفاع مقدس برای مردم تبیین شود.

امیر اسدی ضمن بیان خاطرات خود در هشت سال دفاع مقدس از همدلی و همراهی همه آحاد مردم ایران سخن گفت و افزود: مازندران در در دفاع مقدس نقش مهمی را ایفا کرد و همراهان اصلی رزمندگان، همسر و فرزندانشان بودند و در واقع همه باهم در این جنگ شرکت کردند.