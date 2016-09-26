شأن کشتی پهلوانی این نیست که زیر مجموعه اتحادیه جهانی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دومین دوره مسابقات قهرمانی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی جهان صبح امروز با حضور اصحاب رسانه و مسئولان این فدراسیون برگزار شد.

محسن مهرعلیزاده رئیس فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای در ابتدای این نشست گفت: ما از سال ۸۳ با حضور ۲۲ نماینده از جهان با هدف توسعه فرهنگ ایرانی اسلامی موجود در ورزش زورخانه ای کار را آغاز کردیم و از همان سال سعی شد با معرفی گسترش این رشته، در سطح بین‌الملل فعال باشیم. در طول این ۱۲ سال توانستیم این رشته را در ۸۴ کشور دنیا به طور رسمی معرفی کرده و با کمک پیشکسوتان و بزرگان این رشته، آن را احیا و حفظ کنیم.

وی افزود: در این سال ها به خوبی در بحث شناساندن و آموزش ورزش های زورخانه ای در ۸۴ کشور دنیا با اعزام مدرس و مربی فعال بودیم و حتی در برخی از کشورها فدراسیون ملی تاسیس کردیم. برخی دیگر از کشورهایی که هنوز فدراسیون ملی این رشته را ندارند، با تاسیس باشگاه وارد این عرصه شدند. ما هر دو سال یکبار مسابقات قاره ای برگزار می کنیم و هر سال با توجه به شرایط، شاهد برگزاری رقابت های جام جهانی این رشته هستیم.

رئیس فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای ادامه داد: ۸ سال پیش توانستیم نخستین دوره رقابت های قهرمانی جهان را در شهر بوسان کره جنوبی برگزار کنیم و امسال نیز در نظر داریم دومین دوره رقابت های جهانی را با حضور ۴۶ کشور در جاکارتای اندونزی پیگیری کنیم. اینکه ۴۶ کشور از جمع ۸۴ کشور عضو در این رقابت ها حضور دارند، به دلیل صرفه جویی در هزینه ها است.

مهرعلیزاده خاطرنشان کرد: از ۴۶ کشور شرکت کننده، ۱۸ کشور با تیم کامل در رشته زورخانه ای و ۲۲ کشور در قالب رقابت های کشتی پهلوانی به میدان خواهند آمد و ۶ کشور دیگر فقط برای حضور در مجمع عمومی به اندونزی نماینده می فرستند.

وی در خصوص تیم ایران نیز تصریح کرد: ملی پوشان ایران نیز در قالب تیمی ۱۰ نفره عازم این رقابت ها خواهند شد و در رشته ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی به مصاف رقبا می روند. البته برخی از ملی پوشان ما در هر دو رشته مشترک هستند.

رئیس فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای در پاسخ به این سوال که آیا فعالیت این فدراسیون با اتحادیه جهانی کشتی مغایرت دارد یا خیر؟ گفت: ما فعالیت های خود را طبق برنامه های خود انجام می دهیم و همچنان معتقدیم این رشته نیاز به تقویت در سطح جهان دارد. حال اگر در این راستا نهاد یا فدراسیون دیگری هم مشغول کار است، امیدواریم در نهایت به رشد و اعتلای این رشته منتهی شود، البته این همکاری و تعامل باید وجود داشته باشد و اگر تبدیل به تداخل شود، کارساز نخواهد بود.

مهرعلیزاده افزود: سعی‌مان بر این است تا ریاست و مدیریت این رشته همچنان در اختیار ایران باشد و ما به عنوان متولی اصلی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی بتوانیم طبق همان قواعد فنی اصیل خود فعالیت کنیم.

وی ادامه داد: صرف اینکه واژه «کشتی» در رشته ای وجود داشته باشد، به معنای رسمیت یا متولی بودن آن نهاد در این رشته نیست چون این رشته، ریشه چند هزار ساله دارد و به هیچ عنوان نمی شود آن را زیرمجموعه یا در دل رشته دیگر کار کرد. ما معتقدیم آنها باید راه خود را بروند و ما نیز باید در این رشته کهن و قدیمی راه خود را برویم. در واقع در شأن کشتی پهلوانی نیست که در کنار ده‌ها کشتی سنتی و کوچه بازاری دیگر در یک سبد قرار گیرد و در تابعیت اتحادیه جهانی کشتی باشد.

رئیس فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای خاطرنشان کرد: سعی ما بر این است که اصالت این رشته را حفظ کنیم و مستقل باشیم. اینکه نمایندگان مجامع ورزشی یا IOC همواره در نشست های اتحادیه جهانی کشتی حضور دارند به نشانه این نیست که ما از این موضوع عقب تر هستیم چراکه ما نیز همیشه در نشست های خود میزبان این نمایندگان هستیم.

مهرعلیزاده با انتقاد از اقدامات اخیر اتحادیه جهانی کشتی در خصوص تاسیس کمیته کشتی های سنتی گفت: اتحادیه جهانی احساس می کند به جز رشته های کشتی آزاد، فرنگی و بانوان باز هم می تواند رشته های دیگری را به سود خود جذب و مدیریت کند، اما ما تلاش داریم محدود و مجبور به این کار نشویم و اصالت خود و مدیریت ایران را در کشتی پهلوانی حفظ کنیم.

وی در پایان در خصوص بودجه و اعتبارات فدراسیون تحت مدیریت خود اظهار داشت: ما درآمد پایدار و مستمری به جز کمک های دولت نداریم و حتی اسپانسرها نیز به دلیل دیده نشدن این رشته تمایلی به حضور ندارند. ما تقریبا بیش از ۷۰ درصد هزینه های فدراسیون از طرف مردم و همت عالی دریافت می کنیم و ۳۰ درصد باقی مانده نیز کمک‌های دولتی است و هیچ بودجه ای از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک دریافت نکرده ایم. آنها ترجیح می دهند کمک هایشان را به فدراسیون های ملی برسانند.