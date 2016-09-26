کتاب «پرستوهای مهاجر» اثر نویسنده لرستانی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه در حاشیه همایش زنان، حماسه و ایثار که در محل سالن جلسات اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان برگزار شد از کتاب پرستوهای مهاجر نوشته حجت الاسلام رمضان تیموری رونمایی شد.

در استان لرستان حدود ۵۰۰ بانوی شهیده وجود دارد که کتاب «پرستوهای مهاجر» به نقل زندگی نامه و خاطراتی از این شیرزنان شهیده می پردازد.

حجت الاسلام رمضان تیموری مولف کتاب «پرستوهای مهاجر» در این همایش اظهار داشت: اولین گام در شناخت شهدا خود شهدا هستند که با دست خالی و بدون داشتن امکانات حماسه های بزرگی را خلق کردند.

وی بیان داشت: در دوران جنگ ۴۴۵ شرکت در دنیا پول به حلق صدام می ریختند و از ۴۵ کشور نیرو به عراق فرستاده می شد و این در حالی بود که ما به سختی می توانستیم مهمات برای رزمندگان کشور تهیه کنیم و رزمندگانی که به جبهه می رفتند نیروهایی نابلد به امور جنگ بودند لذا جنگ ما با عراق جنگی نابرابر بود.

این کارشناس مذهبی با تاکید بر اینکه نقش زنان در دفاع مقدس به درستی دیده نشده است، عنوان کرد: زنان در جریان جنگ تحمیلی حماسه های زیادی خلق کردند که باید به نقش آن ها در جنگ بیشتر پرداخته شود.

حجت الاسلام تیموری با بیان اینکه در عرصه دفاع مقدس ما باید جبهه سازی کنیم نه جبهه گیری، تاکید کرد: ما در جامعه نیازمند زنان و مردان عاشورایی هستیم.