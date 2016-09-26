زمین لرزه ۳.۱ ریشتری بخش اوز فارس را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر در عمق ۸ کیلومتر، بخش اوز در شهرستان لارستان را لرزاند.
این زمین لرزه هیچگونه خسارت مالی و جانی به همراه نداشت.
بخش اوز در لارستان و جنوب استان فارس قرار دارد.
شیراز – زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر بخش اوز در استان فارس را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر در عمق ۸ کیلومتر، بخش اوز در شهرستان لارستان را لرزاند.
این زمین لرزه هیچگونه خسارت مالی و جانی به همراه نداشت.
بخش اوز در لارستان و جنوب استان فارس قرار دارد.
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