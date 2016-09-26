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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۴

زمین لرزه ۳.۱ ریشتری بخش اوز فارس را لرزاند

زمین لرزه ۳.۱ ریشتری بخش اوز فارس را لرزاند

شیراز – زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر بخش اوز در استان فارس را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر در عمق ۸ کیلومتر، بخش اوز در شهرستان لارستان را لرزاند.

این زمین لرزه هیچگونه خسارت مالی و جانی به همراه نداشت.

بخش اوز در لارستان و جنوب استان فارس قرار دارد.

کد مطلب 3779478

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