زمین لرزه ۳.۱ ریشتری بخش اوز فارس را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر در عمق ۸ کیلومتر، بخش اوز در شهرستان لارستان را لرزاند.

این زمین لرزه هیچگونه خسارت مالی و جانی به همراه نداشت.

بخش اوز در لارستان و جنوب استان فارس قرار دارد.