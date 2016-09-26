به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن ایلالی، دبیر اجرایی این همایش در سومین جلسه شورای سیاستگذاری که با حضور اساتید برجسته علمی دانشگاه‌ در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد؛ با ارائه گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده افزود: برای عضویت در کمیته علمی همایش از ۱۲۰ نفر از اساتید برجسته (که بیش از ۷۰ درصد آن دانشیار و استاد تمام هستند) حوزه‌های مرتبط با موضوع زنان و زندگی شهری و محورهای همایش دعوت به همکاری شده است.

وی با اشاره به تعداد مقالات ارسال شده به دبیرخانه همایش ادامه داد: در بخش بین المللی همایش ۹۲ چکیده مقاله خارجی به دبیر خانه ارسال شده است. همچنین در بخش داخلی نیز ۷۲۵ چکیده مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده که بعد از بررسی بیش از ۸۰ درصد آن از سوی کمیته علمی تایید شد.

ایلالی با اشاره به ثبت نام ۱۰۰۰ نفر از اساتید، محققان، پژوهشگران، مدیران و دانشجویان برای حضور در این همایش بیان کرد:‌ در بخش بین‌المللی ۸۶ نفر از محققان و کارشناسان از ۲۶ کشور دنیا برای حضور در این همایش ثبت نام کرده‌اند.

دبیر اجرایی نخستین همایش بین المللی زنان و زندگی شهری در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به محورهای ۱۰گانه همایش در خصوص تفکیک مقالات ارسالی متناسب با محورها توضیح داد: در محور زنان، فضاهای عمومی و سرزندگی شهری ۱۷۵ مقاله؛ زنان، امنیت اجتماعی و آسیب‌های زندگی شهری۹۶ مقاله؛ زنان، توانمندسازی و عدالت اجتماعی۷۴ مقاله؛ زنان، خانواده و سلامت شهری ۶۴ مقاله؛ زنان، سرمایه‌های اجتماعی و توسعه پایدار شهری ۵۳ مقاله؛ زنان، مدیریت و برنامه‌ریزی شهری ۴۰ مقاله؛ زنان، فرهنگ شهری و فن آوری های نوین ارتباطی ۳۳ مقاله؛ محور ویژه زنان، زندگی شهری و اقتصاد مقاومتی ۳۳ مقاله؛ زنان در شهر، ملاحظات محیطی و رفتاری ۳۱ مقاله؛ زنان، محیط‌زیست و زندگی شهری ۳۰ مقاله و محور زنان، آموزش و حقوق شهروندی ۲۹ مقاله از سوی کمیته علمی همایش تایید شده است.