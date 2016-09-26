اضافه شدن واژه عشایر به روز ملی روستا در تقویم رسمی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سالاری پیش از ظهر امروز دوشنبه در اختتامیه «همایش منطقه ‌ای پنجمین کنگره ملی فرهنگ و هنر روستا و عشایر استان های غرب کشور» که در محل مجتمع فرهنگی تربیتی امام حسن مجتبی (ع) شهرستان صحنه برگزار شد، با اشاره به وجود بیش از ۲۲ هزار کانون فرهنگی هنری مساجد به عنوان سنگرهای اصلی انقلاب، گفت: از این تعداد بیش از ۱۲ هزار کانون در روستاها تأسیس شده و این نشان‌دهنده سیاست‌گزاری و توجه ویژه به بخش عشایری و روستایی است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین بیش از ۵ هزار کتابخانه باز در مساجد روستایی وجود دارد و در حوزه‌ها و تشکیلات اجرایی و اداری کمتر چنین نمونه ای دیده می شود.

سالاری گفت: جمعیت روستایی کشور نزدیک به ۲۱ میلیون نفر بوده و یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر هم جزو جمعیت عشایر کشور هستند که در مقایسه با بسیاری از کشورها جمعیت قابل توجهی است.

معاون اداری مالی ستاد عالی کانون‌های مساجد کشور تصریح کرد: در موضوع اقتصاد مقاومتی که دغدغه و تأکید مقام معظم رهبری است روستاها نمونه بارزی از خاستگاه اقدام و عمل برای این موضوع هستند، زیرا با کمترین توقع و بیشتریت تلاش و کوشش موضوع اقتصاد مقاومتی را در مرحله اقدام و عمل دنبال می کنند.

سالاری اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی عملکرد روستایی و عشایری می‌ تواند در بین آنان الگو سازی شده و به سایر جوامع نیز انتقال یابد.

وی به صداقت و فطرت پاک جوامع عشایری و روستایی در اجرای برنامه‌های فرهنکی و هنری اشاره کرد و گفت: دغدغه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، دولت و سازمان عشایر استفاده از ظرفیت این قشر است و سایر دستگاه‌ها نیز با تلاش می‌توانند از این ظرفیت خالص و ارزشمند بهره ببرند.

سالاری افزود: این کنگره با هدف شبکه‌سازی و تقویت نیروی فرهنگی مردمی در حوزه‌های مختلف مردمی در مساجد، تقدیر و تجلیل از فعالان حوزه‌های فرهنگی هنری مساجد روستا و عشایر و گفتمان‌سازی موضوع اقتصاد مقاومتی است و در پنج استان اجرا شده است.

وی در پایان با اشاره به اینکه روز ۱۵ مهر از سال آینده از روز روستا به روز روستا و عشایر در تقویم رسمی تغییر پیدا می‌کند، افزود: امیدواریم این اقدام با هماهنگی و توجه خاصی ادامه داشته باشد که به طور قطع ثمره آن بسیار والا است.