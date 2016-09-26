تجمیع خدمات پراکنده ازدواج/ تشکیل کارگروه ویژه در حاشیه شهر مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رستمی در جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان که با حضور وزیر ورزش و جوانان و نمایندگان دستگاه های عضو برگزار شد با اشاره به پراکندگی ارائه خدمات به جوانان در حوزه ازدواج افزود: موضوع خدمات ازدواج به جوانان باید در قالب یک طرح جامع ارائه شود تا با پایش اقدامات در بخش های مختلف کشور در زمینه ازدواج پراکندگی خدمات تجمیع و در قالب یک طرح به ستاد ساماندهی امور جوانان ارائه شود.

معاون ساماندهی امور جوانان با بیان اینکه قرار است گزارش عملکرد همه دستگاه های عضو ستاد در حوزه جوانان به این ستاد ارائه شود ادامه داد: یک کارگروه ویژه با حضور نمایندگانی از وزارت بهداشت، وزارت مسکن و وزارت کشور تشکیل شده است تا دو نقطه خاص در زمینه سکونتگاه‌های غیررسمی را شناسایی کنند و فعالیت همه دستگاه ها در این دو نقطه متمرکز شود.

وی اضافه کرد: شهرهای مشهد و سبزوار به عنوان پایلوت طرح تجمیع خدمات سکونتگاه های غیررسمی شناخته شدند و هر کدام از دستگاه ها باید اقدامات خود را در این دو شهر پیش بینی کنند.

رستمی تاکید کرد: جلساتی با دستگاه های عضو ستاد ساماندهی امور جوانان تشکیل می شود و نتیجه را به این ستاد اعلام می کنند تا خروجی آن به شورای عالی جوانان پیشنهاد شود.

وی همچنین از تشکیل یک کارگروه ویژه برای جمع آوری پیشنهادات دستگاه های مختلف با هدف ارائه خدمات به جوانان ساکن در محلات حاشیه ای شهر مشهد خبر داد.