یکی از برکات دفاع مقدس گسترش تفکر «ما می توانیم» است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی ظهر دوشنبه در دهمین یادواره شهدا و تجلیل از ایثارگران دادگستری گلستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس اظهار کرد: سرمایه های انسانی و شخصیت های برجسته ای در دوران دفاع مقدس از دست دادیم و نزدیک به هزار میلیارد دلار خسارت متحمل شدیم اما در ازای آن نفع بسیاری به دست آوردیم.

آیت الله نورمفیدی با بیان اینکه شهدا هم سبکبال بودند و هم سبکبار، تصریح کرد: در زندگی مادی امروز، وابستگی ها ما را سنگین کرده درحالی که شهدا از قید تعلقات دنیوی سبکبار بودند و در صحنه های نبرد شربت شهادت را نوشیدند.

وی با اشاره به لزوم افتخار پدران به فرزندان شهید خود گفت: جوانانی که برای دفاع از حرم حضرت زینب (س) به سوریه می روند و شهید می شوند ارج و قرب بسیار بالایی پیدا می کنند.

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم در کشورهای مظلوم عراق، یمن و سوریه گردابی اتفاق بیفتد که منجر به نجات ملت مظلوم آنها و از بین رفتن دشمنان آن ملت ها شود.

نماینده ولی فقیه در گلستان با بیان اینکه کسی که ظلم می کند در همین دنیا نیز عذاب خواهد کشید افزود: بنا بر روایات موثق یقین دارم که نابودی رژیم صهیونیستی تا پیش از زمان ظهور امام زمان (عج) اتفاق خواهد افتاد.

آیت الله نورمفیدی با تاکید بر رسیدن به خودباوری در دوران دفاع مقدس گفت: نگاه امام خمینی (ره) مبنی بر کنار گذاشتن تفکر «نمی توانیم» در میدان عمل برای ما تجربه شد و این باور از برکات دفاع مقدس است که نباید هیچ گاه فراموش شود.

وی با بیان اینکه شرایط امروز کشور همچون دوران جنگ دشوار است، اظهار کرد: همانگونه که در دوران انقلاب و جنگ، ملت و نیروهای مسلح زیر بیرق امام راحل بودند اکنون نیز تحت رهبری داهیانه و مدبرانه رهبر معظم انقلاب قرار داریم.