به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا افتخاری بعد از مصاحبه وزیر ورزش علیه بهرام افشارزاده سرپرست پیشین استقلال و بیانیه افشارزاده، گفت: در شرایط خاص و مهم کنونی که استقلال نیاز به آرامش دارد، مباحثی توسط کسانی مطرح شده که سالها به ورزش کشور خدمت کرده اند و به نظرم این مباحث ضرورتی نداشته است. چرا وقتی وزیر ورزش صحبت از شفاف سازی و صیانت از حقوق بیت المال میکند، عدهای ناراحت میشوند و عکس العمل نشان میدهند. مگر شما مخالف شفاف سازی درباره بیت المال هستید؟
وی افزود: وزارت ورزش و جوانان با کمترین امکانات و اعتبارات، دستاوردهای قابل توجهی داشته است. نتایج موفقیت آمیز رشتههای ورزشی در چند سال اخیر به خصوص فوتبال و فوتسال کشور در دوران مدیریت آقای گودرزی در ورزش به دست آمده و در تاریخ ورزش ایران ماندگار میشود. حضور پر قدرت تیم ملی فوتسال ایران در جام جهانی با حمایتهای وزیر محترم ورزش که خود از نزدیک شاهد آن بودهام، بیانگر این موضوع است. دلسوزی وزیر در رفع مشکلات باشگاه استقلال بر کسی پوشیده نیست. اگر ایشان میگوید که عدهای خارج از باشگاه در بستن برخی قراردادها نقش داشتهاند، نباید باعث ناراحتی خدمت گزاران ورزش شود و آنها خود به خوبی میدانند که منظور گودرزی به چه کسانی بر میگردد.
مدیرعامل استقلال اضافه کرد: اینجانب از همه هواداران و حامیان استقلال انتظار دارم که با همدلی و وحدت همه جانبه فقط به حمایت از باشگاه و موفقیت تیم استقلال فکر کنند. ضمن اینکه فرصت را مغتنم میشمارم و سالروز تاسیس باشگاه پرطرفدار و پر افتخار استقلال را به همه هواداران و اعضای این باشگاه صمیمانه تبریک عرض میکنم و برای این باشگاه ارزوی موفقیتهای داخل و بین المللی بیشتر دارم.
مشاور رئیس کمیته فوتسال با ابراز امیدواری از موفقیت این تیم برابر روسیه، اظهار کرد: برای تیم ملی فوتسال کشور در مرحله نیمه نهایی جام جهانی آرزوی موفقیت دارم. اینجانب حامل پیامی از سوی وزیر محترم ورزش و پاداش فدراسیون فوتبال برای اعضای تیم ملی فوتسال ایران هستم. از همه هموطنان عزیز هم میخواهم برای موفقیت تیم ملی فوتسال ایران دعا کنند.
مدیرعامل استقلال درباره وضعیت منصور پورحیدری اظهار کرد: من شب گذشته و پیش از سفر به کلمبیا با خانم شجاعی (همسر پورحیدری) به صورت تلفنی صحبت کردم و پیگیر حال ایشان شدم. دوست داشتم با حضور در بیمارستان وی را از نزدیک ملاقات کنم که به دلیل فشردگی کارها و سفر به کلمبیا نتوانستم به ملاقات ایشان بروم. به امید خدا بعد از برگشتن از کلمبیا و با بهبود ایشان همراه با اعضای تیم فوتبال استقلال و تیم ملی فوتسال به ملاقات ایشان میرویم.
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