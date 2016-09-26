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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۸

شهردار بهشهر:

تور گردشگری رایگان جاذبه های گردشگری در بهشهر برگزار شد

تور گردشگری رایگان جاذبه های گردشگری در بهشهر برگزار شد

بهشهر- شهردار بهشهر از برگزاری تور گردشگری رایگان جاذبه های گردشگری بهشهر خبر داد و گفت: همزمان با روز گردشگری این تور برگزار شد.

حمید آزموده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تور گردشگری با هدف بازدید از جاذبه های تاریخی ، میراثی و گردشگری بهشهربرگزار شد تا همه شهروندان با جاذبه های مختلف این شهرستان آشنا شوند.

وی اظهار داشت: در برپایی این تور گردشگری و با استقرار  دو اتوبوس در پارک ملت بهشهر، صبح امروز برای بازدید و بهره مندی شهروندان، مسافران و گردشگران از جاذبه های گردشگری بهشهر اقدام شد.

شهردار بهشهر خاطرنشان کرد: شهروندان و گردشگران، در قالب تور گردشگری از جاذبه های گردشگری بهشهر از جمله عباس آباد، غارهوتو، چشمه عمارت و موزه گوهرتپه بازدید می کنند.

آزموده گفت: برگزاری جشنواره بازی های بومی محلی در پارک مادر هم از برنامه های در دست اقدام برای هفته گردشگری است که طبق برنامه ریزی انجام می شود.

کد مطلب 3779487

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