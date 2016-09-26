پیکر ۶۰۰۰ هزار شهید جنگ تحمیلی کشف نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، آیین بزرگداشت هفته دفاع مقدس در دادگستری کل استان البرز با حضور مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین و فرمانده قرارگاه فرهنگی راهیان نور کشور، رئیس کل دادگستری استان البرز، دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور و دیگر مسئولان قضایی استان برگزار شد.
حجتالاسلام تویسرکانی با ارائه آماری تقریبی از شهدای دوران دفاع مقدس، گفت: در هشت سال جنگ تحمیلی ما حدود ۲۰۰ هزار شهید داشتیم که از این تعداد ۱۰ هزار شهید مفقود بودند و با تلاشهای که انجام شده تنها ۴ هزار شهید کشف شدهاند و ۶ هزار شهید هنوز کشف و تفحص نشدهاند.
وی افزود: در جنگ تحمیلی، یک میلیون ایرانی در نبرد حق علیه باطل مشارکت داشتند که ۳۰۰ هزار جانبار و ۵۰ هزار اسیر ارزانی دفاع از میهن اسلامی شد.
فرمانده قرارگاه فرهنگی راهیان نور کشور با تاکید بر موضوع حفظ ارزشهای دفاع مقدس، توضیح داد: امام راحل در پیامهای سهگانه که با عنوان «فریاد برائت» در مرداد ۱۳۶۶، «استقامت» در مرداد ۱۳۶۷ و «منشور روحانیت» در اسفند همان سال، جلوگیری از تحریف، احترام و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا را از جمله دلایل مهمی دانستند که باید به خاطر آن، امروز هفته دفاع مقدس گرامی داشته شود.
وی با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) در پیامهای صادره پاسخ بسیاری از شبهات و سئوالات نسلهای بعد را دادهاند، گفت: ایشان از عبارت تحمیلی برای جنگ استفاده کرده و جنگ را مقدس نمیدانند بلکه دفاع را مقدس میدانند.
حجتالاسلام تویسرکانی به فرازهایی از پیامهای امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: امام راحل فرمودند ما شروع کننده جنگ نبودیم و برای حفظ موجودیت اسلام از خود دفاع کردیم.
وی ادامه داد: ایشان در همین پیامها به صراحت فمروده بودند که «اسلام ابرقدرتها را به خاک ذلت خواهد کشاند.» ولی متاسفانه امروز برخی مسئولان جرات بیان این اعتقاد امام(ره) را ندارند.
اتحاد ۴۵ کشور برای ساقط کردن نظام
سردار نادر ادیبی، دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور به بیانات رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: ایشان دو خطر تحریف و فراموشی را بزرگترین تهدید برای دفاع مقدس میدانند و امروز ما وظیفه داریم برای نسل بعد یادآوری کنیم که چه خطراتی در کمین انقلاب بود و باید این دوران به بهانههای مختلف بازخوانی و مرور شود.
وی با تاکید بر استفاده از ارزشهای دفاع مقدس برای الگوسازی در جامعه، افزود: همه آنچه در این دوران به دست آمد جز در سایه اتکا به خداوند و استقامت ملت ایران نبود و توانستیم با وجود محرومیتها، در سایه ایمان و اتکا به خداوند و پیروی از رهبری، همه دشمنان را از سر راه برداریم.
دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور به اتحاد غرب و شرق برای غلبه بر اراده ملت ایران اشاره و تبیین کرد: ۲۵ الی ۴۵ کشور به شکل مستقیم و غیرمستقیم، به رژیم بعثی کمک نظامی و لجستیکی میکردند و صدام از حمایتهای تاکتیکی شوروی، فرانسه و آمریکا بهره میبرد که همگی بیانگر اتحاد برای ساقط کردن نظام آزادیخواه جمهوری اسلامی ایران است.
محدود نشدن جنگ تحمیلی به هفته دفاع مقدس
احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرز نیز با تاکید بر اینکه نباید حفظ ارزشهای جنگ تحمیلی به هفته دفاع مقدس محدود شود، گفت: این هفته شکلی سمبلیک دارد تا برای همیشه این ارزشها ماندگار باشد و باید در مناسبتهای مختلف ارزشها و خاطرات دفاع مقدس برای همه نسلها تبیین شود.
وی عزت و سرافرازی جمهوری اسلامی ایران در نزد جهانیان را به برکت خون شهدا و فداکاری خانوادههای آنها و ایثارگران و جانبازان دانست و گفت: جهان امروز، در مقابل اراده ملت ایران سر تعظیم فرود آورده و درخواست مذاکره و تفاهم با نظام ما را دارد که این نشان از عظمت ملت ایران دارد.
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