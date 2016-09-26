سعید آذری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بیانیه روز گذشته یحیی گل‌محمدی با بیان مطلب فوق، گفت: من نظری در این ارتباط ندارم. همه چیز از نظر من تمام شده است. ما کارمان را با مجتبی حسینی به عنوان سرمربی ادامه می‌دهیم و کار فنی در اختیار ایشان است.

وی با تاکید بر اینکه تمامی اسامی مطرح شده برای سرمربیگری ذوب آهن شایعه و بعضا شیطنت برخی افراد است، گفت: حسینی فعلا کار فنی تیم را در اختیار دارد و چه بسا اگر موفق باشد، سرمربی تیم شود.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن درباره اینکه آیا شرایط خاصی برای سرمربیگری حسینی تعیین کرده است یا خیر، گفت: هیچ شرایطی نیست. ما از حسینی خواستیم با قدرت به کارش ادامه بدهد و به هیچ چیزی جز مسائل فنی فکر نکند.

آذری درباره احتمال بیشتر شدن حواشی ذوب آهن با شرایط پیش آمده، تاکید کرد: ما به خوبی از بحران‌ها عبور کرده ایم. شرایط ما که دیگر بدتر از روز اولی نمی‌شود که تیم را تحویل گرفتیم. ما نگران چیزی نیستیم. فقط یکبار دیگر باید تاکید کنم مطرح شدن گزینه های سرمربیگری برای ذوب آهن گمانه زنی است در حالی که مجتبی حسینی فرمانده مقتدر ذوب آهن است و کارش را در تیم انجام می دهد.

وی با اشاره به دیدار جام حذفی ذوب آهن تاکید کرد: ما باید در بوشهر به مصاف شهرداری این تیم برویم. هوای بوشهر شرجی است و ممکن است تیم ما را اذیت کند. از بازیکنان خواستیم مردانه و قدرتمند در این بازی ظاهر شوند.

مدیرعامل ذوب آهن در پاسخ به این سئوال که آیا نگران تاثیر تغییر ایجاد شده در کادر فنی بر عملکرد بازیکنان نیستید؟ گفت: ما نگران چیزی نیستیم. حمایت کارخانه هم پشت سر ما است. بازیکنان هم می دانند که با باشگاه قرارداد دارند و با قدرت کارشان را انجام خواهند داد.

آذری در پایان گفت: یحیی گل محمدی برای ذوب آهن زحمت زیادی کشید که از او به خاطر زحماتش تشکر می کنیم. امیدواریم این مربی در ادامه راه موفق باشد.