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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۳

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

۳۰۰ زن کارآفرین در استان لرستان فعالیت دارند

۳۰۰ زن کارآفرین در استان لرستان فعالیت دارند

خرم آباد- مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری لرستان از فعالیت ۳۰۰ زن کارآفرین در این استان خبر داد.

لیلا سلاحورزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به فعالیت های زنان استان لرستان در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد و اظهار داشت: تعداد زنان در پست های مدیریتی استان به ترتیب پنج مدیرکل، ۶ معاون مدیرکل، ۱۱ مشاور فرماندار، یک بخشدار، ۵۰ دهیار و ۹ عضو شورای شهر هستند.

وی به فعالیت حدود ۳۰۰ زن کارآفرین در استان لرستان اشاره کرد و گفت: ۹۰ درصد هنرمندان صنایع دستی استان زنان هستند.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری لرستان با اشاره به اینکه ۵۰ درصد فعالیت های صورت گرفته در بخش دامداری استان توسط زنان روستایی انجام می شود، اضافه کرد: ۴۰ درصد فعالیت در بخش زراعت و بیش از ۶۰ درصد فعالیت ها در بخش محصولات باغی استان از سوی زنان روستایی انجام می شود.

سلاحورزی عنوان کرد: تعداد سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه زنان و خانواده استان ۶۰ مورد است.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۰ هزار ورزشکار زن در استان وجود دارد، افزود: تعداد هیئت های ورزشی فعال در شهرستان های استان ۱۴۳ هیئت است.

کد مطلب 3779496

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