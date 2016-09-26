۳۰۰ زن کارآفرین در استان لرستان فعالیت دارند

لیلا سلاحورزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به فعالیت های زنان استان لرستان در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد و اظهار داشت: تعداد زنان در پست های مدیریتی استان به ترتیب پنج مدیرکل، ۶ معاون مدیرکل، ۱۱ مشاور فرماندار، یک بخشدار، ۵۰ دهیار و ۹ عضو شورای شهر هستند.

وی به فعالیت حدود ۳۰۰ زن کارآفرین در استان لرستان اشاره کرد و گفت: ۹۰ درصد هنرمندان صنایع دستی استان زنان هستند.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری لرستان با اشاره به اینکه ۵۰ درصد فعالیت های صورت گرفته در بخش دامداری استان توسط زنان روستایی انجام می شود، اضافه کرد: ۴۰ درصد فعالیت در بخش زراعت و بیش از ۶۰ درصد فعالیت ها در بخش محصولات باغی استان از سوی زنان روستایی انجام می شود.

سلاحورزی عنوان کرد: تعداد سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه زنان و خانواده استان ۶۰ مورد است.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۰ هزار ورزشکار زن در استان وجود دارد، افزود: تعداد هیئت های ورزشی فعال در شهرستان های استان ۱۴۳ هیئت است.