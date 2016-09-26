به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی صبح دوشنبه در جمع دانش‌آموزان شهرستان تنگستان اظهار داشت: در جنگ تحمیلی تمام قدرت های استکباری دنیا در برابر انقلاب اسلامی قرار داشتند اما در نهایت ایمان و اراده جوانان مسلمان ایران اسلامی و تبعیت آنان از ولایت باعث پیروزی شد.

وی اضافه کرد: در دوران دفاع مقدس اندیشه های حضرت امام (ره) فراتر از دفاع صرف از سرزمین بود و دفاع از اسلام و تقویت اسلام را هدف اصلی می دانستند و از همین رو جنگ با طاغوتیان، نبردی تمام عیار برای دفاع از ارزش های اسلامی و مقابله با دشمنان اسلام بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: اتکا به اصول اسلام و تبعیت از ولایت، رمز موفقیت نظام و پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه دوران دفاع مقدس بود.

حجت الاسلام سروستانی ادامه داد: امروز هم دشمن با راه‌اندازی جنگ نرم به دنبال نفوذ و تغییر تفکر انقلابی است و نسل جوان نقش مهمی در مبارزه با تهاجمات دشمن دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به محوریت اسلام در تاریخ انقلاب اسلامی اضافه کرد: اگر برای اسلام دفاع کردیم خداوند یاری می کند و جوانان ما با استفاده از همین تفکر با دست خالی در برابر ابزارهای پیشرفته نظامی مبارزه کردند و وعده های نصرت الهی را مشاهده کردند.

وی با بیان شرایط حساس امروز افزود: امروز هم باید با همان نگاه به همان فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در مسیر انقلاب و اسلام حرکت کنیم.

حجت الاسلام سروستانی تصریح کرد: امروز جنگ نرم است و در این نوع تهاجم مرز و محدوده مشخصی وجود ندارد، از همین رو مقابله با آن سخت‌تر است و این مسئله مسئولیت ما را برای ادامه راه شهدا و تبعیت از ولایت سنگین تر می‌کند.