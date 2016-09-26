احمد جهانسری در حاشیه نشست رؤسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان های آذربایجان شرقی در اهر و در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن تاکید بر اهمیت تبیین ضرورت های پدافند غیرعامل در سطوح مختلف، خواستار توجه جدی به این موضوع در اماکن ورزشی استان شد.

وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه فضاها و تجهیزات ورزشی هم خطرات جانی و هم خطرات مالی دارند، باید با برنامه ریزی های لازم جلوی این خطرات گرفته شود و این همان موضوعی است که در مفاهیم پدافند غیر عامل مورد توجه قرار می گیرد.

مدیر کل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی تصریح کرد: بیشتر استفاده کنندگان از اماکن ورزشی چه برای مسابقات رسمی و چه ورزش های همگانی مردم هستند و همین امر خود نشان از اهمیت توجه به اصول پدافند غیرعامل در این اماکن است.

جهانسری در پایان خاطر نشان شد: برای جلوگیری از خطرات احتمالی باید سازه های اماکن ورزشی محکم و استاندار باشد و همچنین خروجی های اضطراری هم در نظر گرفته شود.