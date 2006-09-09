چين درباره تشديد فشارها بر ايران هشدار داد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبر گزاري فرانسه، ون جيابائو پس از اجلاس سران چين و اتحاديه اروپا در هلسينكي فنلاند در يك كنفرانس خبري اظهارداشت :" ما معتقديم كه ايران بايد توجه كاملي به نگرانيهاي جامعه بين المنللي داشته باشد ".

رويترزهم در اين زمينه گزارش داد : نخست وزير چين اعلام كرد كه اعمال تحريم و يا فشار بر ايران به خاطر برنامه هسته ايش براي حل مسالمت آميز اين موضوع ضروري نيست " .



"ون جيابائو" نخست وزير چين چندي پيش نيز درگفتگو با روزنامه تايمز اعلام كرد كه تحريم ايران مي تواند تنش ها را افزايش دهد و خواستار توجه تهران به نگراني هاي بين المللي شد .

اظهارات امروزنخست وزير چين همزمان با آغاز مذاكرات علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران و خاوير سولانامسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در دفتر صدراعظم اتريش دروين مي باشد .



چين به همراه روسيه خواهان حل مسالمت آميز موضوع هسته اي ايران هستند و برخلاف غرب به ويژه آمريكا با هرگونه تحريم عليه ايران مخالف هستند .