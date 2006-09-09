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۱۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۹:۵۸

پس از اجلاس مشترك با سران اتحاديه اروپا ؛

چين درباره تشديد فشارها بر ايران هشدار داد

چين درباره تشديد فشارها بر ايران هشدار داد

نخست وزير چين امروز از ايران خواست پاسخگوي نگرانيهاي جامعه بين المللي درباره برنامه هسته ايش باشد و عليه تشديد فشارها بر ايران هشدار داد.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبر گزاري فرانسه، ون جيابائو پس از اجلاس سران چين و اتحاديه اروپا در هلسينكي فنلاند در يك كنفرانس خبري اظهارداشت :" ما معتقديم كه ايران بايد توجه كاملي به نگرانيهاي جامعه بين المنللي داشته باشد ".

رويترزهم در اين زمينه گزارش داد : نخست وزير چين اعلام كرد كه اعمال تحريم و يا فشار بر ايران به خاطر برنامه هسته ايش براي حل مسالمت آميز اين موضوع ضروري نيست " .

"ون جيابائو" نخست وزير چين چندي پيش نيز درگفتگو با روزنامه تايمز اعلام كرد كه تحريم ايران مي تواند تنش ها را افزايش دهد و خواستار توجه تهران به نگراني هاي بين المللي شد .

اظهارات امروزنخست وزير چين همزمان با آغاز مذاكرات علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران و خاوير سولانامسئول  سياست خارجي اتحاديه اروپا در دفتر صدراعظم اتريش دروين مي باشد .

چين به همراه روسيه خواهان حل مسالمت آميز موضوع هسته اي ايران هستند و برخلاف غرب به ويژه آمريكا با هرگونه تحريم عليه ايران مخالف هستند .

کد مطلب 377950

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