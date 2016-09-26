حمایت مسئولان از قهرمانان ورزشکار لازمه تداوم مدال آوری آنان است

سید محمد عابدی در حاشیه نشست رؤسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان های آذربایجان شرقی در اهر به خبرنگار مهر گفت: شهرستان اهر یکی از قطب های ورزش است و قهرمانان جهانی نیز دارد و بر همین اساس خواستار حمایت مسئولان ورزش از این قهرمانان مدال آور کشور و به خصوص بین المللی هستیم.

وی با اشاره به تاثیر مستقیم این حمایت ها و پشتیبانی ها در عملکرد ورزشکاران تصریح کرد: این ورزشکاران انتظار دارند برای تداوم مدال آوری در عرصه های بین المللی از سوی مسئولان حمایت شوند.

فرماندار شهرستان اهر در پایان خواستار تسریع در تکمیل اماکن ورزشی نیمه تمام و به خصوص سالن ورزش باستانی (زورخانه شهرستان اهر) شد.

گفتنی است نشست رؤسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان های آذربایجان شرقی با حضور مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری و نیز مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در شهرستان اهر برگزار و در خصوص موضوعات مرتبط با حوزه ورزش استان و نیز شهرستان اهر بحث و گفت و گو شد.