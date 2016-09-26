تخفیف ۵۰ درصدی شهرداری بیرجند برای نوسازی بافت فرسوده

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی مدیح ظهر دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه با بیان اینکه کار در شهرداری بسیار سخت و دشوار است، اظهار کرد: با توجه به اینکه عمده درآمد شهرداری‌ها از صنعت ساختمان است وضعیت اقتصادی و رکود به واسطه کاهش ساخت و سازها در شهرداری به وجود آمده است.

وی با اشاره به اینکه علی رغم وضعیت رکود پرسنل شهرداری کار خود را در حوزه خدمات شهری به خوبی انجام داده‌اند، گفت: شهر بیرجند شهری پاکیزه است که قسمتی از آن به فرهنگی بودن مردم و بخشی به کار شهرداری بر می‌گردد.

مدیح با بیان اینکه علی رغم کمبود اعتبارات پروژه های عمرانی شهرداری تعطیل نشده است، بیان داشت: طی دو سال گذشته ۶۰ درصد بودجه عمرانی به نیمه شمالی شهر اختصاص داده شده است.

۶۵ درصد بودجه عمرانی شهرداری برای نیمه شمالی شهر بیرجند

وی با اشاره به اینکه تا هفته گذشته ۶۵ درصد بودجه شهرداری در نیمه شمالی شهر هزینه شده است، افزود: فاصله در حوزه عمران، مبلمان شهری و فضای سبز بین نیمه شمالی و نیمه جنوبی شهر متفاوت است.

شهردار بیرجند تصریح کرد: شهرداری تلاش دارد در حوزه خدمات رسانی و در حوزه اتوبوسرانی و سازمان پارک‌ها وضعیت در نیمه شمالی شهر مطلوب تر است.

وی با اشاره به انجام اقدامات در حوزه شهرداری، اظهار کرد: از سال گذشته نامگذاری معابر به نام شهدا و نصب تمثال شهدا آغاز شده است که نماد ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در شهر بیرجند است.

رتبه سوم کشوری شهرداری بیرجند در ستاد اقامه نماز

مدیح با اشاره به اینکه اتفاقات بسیار خوبی در بافت فرسوده مرکزی استان رخ داده است، گفت: به ساکنین بافت فرسوده محله فرزان ۵۰ درصد تخفیف نوسازی داده می‌شود.

وی ادامه داد: پل بزرگ موسی بن جعفر ظرف ماه های آینده تکمیل و به سه راه اسدی متصل می‌شود.

وی با بیان اینکه طی جلسات متفاوت با بانک‌ها مقرر شده است که بانک‌ها وام با ملبغ ۲۰ میلیون تومان با نرخ سود پایین به افرادی که در بافت فرسوده هستند اعطا شود، گفت: هفته گذشته شهرداری بیرجند رتبه سوم کشوری را در ستاد اقامه نماز کسب کرده است.

وی با اشاره به اینکه در بیش از ۲۰ نقطه فضای سبز و پارک های شهر بیرجند امام جماعت وجود دارد، افزود: چهار زمین نیز برای ساخت مسجد واگذار شده است.

وی با بیان اینکه در ۵۰ درصد پارک‌ها نمازخانه و سرویس بهداشتی پیش بینی شده است، بیان داشت: تکریم ارباب رجوع از اولویت های کاری شهرداری است.

وی با اشاره به اینکه کمتر از ۱۰ درصد بودجه شهرداری دولتی است و ۹۰ درصد از بیت المال مردم تامین می‌شود، تصریح کرد: شهرداری بیرجند هزار و ۲۰۰ پرسنل و هشت سازمان دارد.

شهردار بیرجند با بیان اینکه ۲۷ جانباز و ۱۱۰ ایثارگر و رزمنده در شهرداری فعالیت دارند، عنوان کرد: در بحث ارتفاع سازی تلاش های زیادی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در ۶ ماه گذشته ۱۰ مورد از ساختمان های با ارتفاع بالا خلع شده است.

مدیح با اشاره ساخت پارکینگ طبقاتی در خیابان جمهوری اظهار کرد: پارکینگ طبقاتی در خیابان منتظری ۲۰ مشغول ساخت است.

شهردار بیرجند اظهار داشت: شهرداری سال گذشته برای کسانی که مشکلات داشته‌اند خرج کفن و دفن آن‌ها را رایگان متقبل شده است.