تشکیل مجمع خیرین ورزشیار از اولویت های ورزش و جوانان استان است

جمشید نظمی در حاشیه نشست رؤسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان های آذربایجان شرقی در اهر به خبرنگار مهر گفت: تشکیل مجمع خیرین ورزشیار از اولویت های اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی است.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این خصوص تصریح کرد: کارهای مقدماتی تشکیل این مجمع انجام شده است که امیدواریم با تشکیل آن شاهد حمایت خیران در جهت توسعه ورزش قهرمانی آذربایجان شرقی باشیم.

گفتنی است نشست رؤسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان های آذربایجان شرقی با حضور مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری و نیز مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی در شهرستان اهر برگزار و در خصوص موضوعات مرتبط با حوزه ورزش استان و شهرستان اهر بحث و گفت و گو شد.