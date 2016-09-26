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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۹

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی:

تشکیل مجمع خیرین ورزشیار از اولویت های ورزش و جوانان استان است

تشکیل مجمع خیرین ورزشیار از اولویت های ورزش و جوانان استان است

اهر - مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی تشکیل مجمع خیرین ورزشیار را از اولویت های این اداره کل برشمرد.

جمشید نظمی در حاشیه نشست رؤسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان های آذربایجان شرقی در اهر به خبرنگار مهر گفت: تشکیل مجمع خیرین ورزشیار از اولویت های اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی است.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این خصوص تصریح کرد:  کارهای مقدماتی تشکیل این مجمع انجام شده است که امیدواریم با تشکیل آن شاهد حمایت خیران در جهت توسعه ورزش قهرمانی آذربایجان شرقی باشیم.

گفتنی است نشست رؤسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان های آذربایجان شرقی با حضور مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری و نیز مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی در شهرستان اهر برگزار و در خصوص موضوعات مرتبط با حوزه ورزش استان و شهرستان اهر بحث و گفت و گو شد.

کد مطلب 3779506

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