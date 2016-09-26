۹ متخلف شکار و صید در دشتستان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت استان بوشهر، حسین دلشب اظهار داشت: با تلاش محیط بانان مستقر در پاسگاه محیط بانی شهید محمدی بخش بوشکان و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان در حفاظت و حراست از عرصه های طبیعی تحت مدیریت، ضمن جلوگیری از تخلفات شکار و صید شاهد دستگیری ۹ نفر متخلف درمناطق رودخانه‌های دالکی، چنیر و منطقه شکار ممنوع شاهزاد ابراهیم، طی روزهای گذشته، بوده‌ایم.

وی اضافه کرد: از متخلفین دستگیرشده لاشه ۲۵۸ قطعه ماهی کشف و آلات و ادوات شکار و صید آنها شامل یک قبضه سلاح گلوله زنی و یک قبضه سلاح ساچمه زنی و چندین رشته تور پرنده گیری و صیادی ضبط شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر افزود: طبیعت نیاز به حمایت عمومی مردم دارد و بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه ای است که برعهده همه مردم است.

وی ادامه داد: باتوجه به شرایط کم آبی و خشک شدن چشمه های مورد استفاده حیات وحش از عموم مردم خواهشمندیم که با حیوانات به مهربانی و عطوفت برخورد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متخلفین مذکور برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.