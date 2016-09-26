دشمن دنبال هدف قرار دادن نیروهای مؤمن/انقلابی بودن نیازمند بصیرت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامعلی ابوحمزه ظهر دوشنبه در گردهمایی پیشکسوتان دفاع مقدس که در مصلای نماز جمعه نهاوند برگزار شد ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: امروز بیش از سه دهه از انقلاب میگذرد و امنیت، عزت و سربلندی ایران اسلامی الگویی برای ملت های مسلمان و مستضعف شده است.
وی ادامه داد: این دستاوردهای گرانبها به برکت ۸ سال دفاع مقدس، و دفاع مقدس به برکت رشادت آفرینیهای رزمندگانی است که جنگیدند و انقلابی فکر و عمل کردند.
فرمانده سپاه انصارالحسین همدان با اشاره به اینکه ایران اسلامی امروز در مرحله سوم انقلاب است گفت: حرکت امام خمینی(ره) ۵ مرحله دارد که مرحله سوم آن دولت سازی است.
وی ادامه داد: این مهم بدین معناست که باید نیروهای انقلابی و همتراز با اسلام و عقاید اسلامی تربیت شوند و امور کشور را به دست بگیرند.
دشمنان تمام هموغمشان هدف قرار دادن نیروهای مؤمن است
سردار ابوحمزه بابیان اینکه باید اسلام را بشناسیم و انقلابی فکر و عمل کنیم، گفت: اسلامی که برخی مرفهین بیدرد و آخوندهای درباری در داخل و خارج کشور آن را رواج میدهند اسلام آمریکایی است اما اسلامی که مدنظر امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب بوده اسلام نام محمدی(ص) است.
وی ادامه داد: اسلامی که این افراد خائن بهنظام و امام رهبری در کشور نشر میدهند اسلامی برگرفته از تشیع انگلیسی است که با محوریت وهابیت به خورد مسلمانان میدهند.
سردار ابوحمزه عنوان کرد: امروز دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تمام هموغمشان هدف قرار دادن نیروهای مؤمن، انقلابی و متعهد است و هرکس را که از مواضع حق اسلام دفاع کند و سخن بگوید را نمیخواهند.
وی با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر عدم نیاز به نیروی نظامی و توان دفاعی، گفت: مشکل آمریکا با ایران اسلامی بر سر توان دفاعی، هستهای، حقوق بشر و غیره نبوده و با برجام هم حلشدنی نیست، مشکل آنها اسلام ناب محمدی است که انقلاب اسلامی از آن بنا گرفته است.
انقلابی عمل کردن مستلزم شناخت راه است
سردار غلام علی ابوحمزه در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: کسی که میخواهد انقلابی عمل کند باید راه را بشناسند چراکه اگر با مسیر آشنا نباشد یا خوابش میکنند و یا خوابش میبرد.
وی افزود: مسیر ما راه شهدا و امام شهداست و از مواضع خود کوتاه نخواهیم آمد.
فرمانده سپاه انصارالحسین همدان با اشاره به فعالیت ۱۶۷ شبکه فارسیزبان از ۴ هزار شبکه ماهوارهای، گفت: اینها امروز در حال برنامهسازی برای فردای ما هستند باید آگاه باشیم و گفتمان امام و رهبری را تبیین کنیم.
وی با اشاره به اینکه هیاهوی اخیر در کشور گردوغبار است، گفت: راه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران روشن و مسیر نیز مشخص است و انشاءالله در آینده نظامی درخشانتر از پیش خواهیم داشت.
سردار ابوحمزه انقلابی ماندن و انقلابی عمل کردن را مستلزم تبعیت از ولایتفقیه عنوان کرد و گفت: اگر افرادی در نظام وجود دارند که تبعیت را نمیدانند آن را در محضر علما فرابگیرند چراکه اگر کسی در جایگاهی باشد و عمداً از ولیفقیه اطاعت نکند مسئولیت و حقوقش حرام است.
انقلابی بودن نیازمند بصیرت است
وی با اشاره به عملکرد حجتالاسلام مغیثی امامجمعه نهاوند در طول ۳۰ سال خدمت صادقانه ایشان در نهاوند و استان همدان گفت: کسی که میخواهد انقلابی عمل کند باید بصیرت داشته باشد همچون این روحانی فاضل و برجسته.
ابوحمزه با اشاره به اینکه بصیرت یعنی دشمنشناسی، راهشناسی و هدف شناسی، گفت: دشمنان اصلی ما آمریکا، اسرائیل، انگلیس و تفالههای داخلی و خارجی بوده که به دنبال رابطه با آمریکا هستند.
فرمانده سپاه انصارالحسین همدان بابیان اینکه مقام معظم رهبری میفرمایند که رابطه با جهان تنها در این چند کشور خلاصه نمیشود، اظهار کرد: چرا هرچه رهبر معظم انقلاب فریاد میزند برخی نمیخواهند بشنوند و عمل کنند!؟
سردار ابوحمزه با اشاره به اینکه موضع ما در برابر فتنه گران و استکبار مشخص است، گفت: آفت جامعه محافظهکار بودن است به این معنا که برخی هیچ موضعی نمیگیرند تا در همه امورات و ادوار حضورداشته باشند. مسئول باید صریح سخن بگویند.
وی بابیان اینکه امام خمینی(ره) میفرمایند ملاک حال فعلی افراد است، گفت: برخی در زمانهای مختلف مسئولیتهایی داشتند اما امروز بهصورت نهان و آشکار مقابل رهبر میایستند.
ویژگیهای مدیریت جهادی
سردار ابوحمزه شاخص اصلی برای شناخت انقلابی بودن یا نبودن را همقدم بودن با رهبر انقلاب عنوان کرد و گفت: جلوتر و عقبتر از رهبر معظم انقلاب قدم برداشتن رذایل به همراه دارد.
فرمانده سپاه انصارالحسین ۶ ویژگی اهل کار، تلاش، محاسبه، باخدا بودن، دارای تدبیر و درایت بودن و علم و دانش را ویژگیهای مدیریت جهادی، عنوان کرد و گفت: بررسی کنید چه تعداد مدیر در نهاوند این شاخصهها رادارند!؟
وی با اشاره به اینکه کسی که میخواهد انقلابی عمل کند باید آماده توهین و فحش غیره دیگران باشد، گفت: برخی به دنبال زیرآب زنی هستند و میگویند شما با این حرفها چکار دارید.
فرمانده سپاه انصارالحسین بابیان اینکه اگر وظایف را بهخوبی انجام دهیم خیر و برکت بر ما سرازیر میشود، گفت: مشکلات ما در بحث مفاسد اجتماعی به دلیل عقب نشستن نیروهای مؤمن و انقلاب است.
وی بابیان اینکه ما نباید فقط از دیگران مطالبه گری کنیم، گفت: باید ببینیم خود نیز چه کردهایم، آیا در بحث جلوگیری از نفوذ فرهنگ غرب در خانواده خود کاری انجام دادهایم یا خیر؟
فرزندان خود را به سمت حوزههای علمیه سوق دهید
وی بابیان اینکه اگر همین جمع پیشکسوتان جهاد و شهادتطلبی نهاوند بخواهند نهاوند را از بیحجابی و بدحجابی پاک میکنند، گفت: نیروهای انقلابی در انجام امورات صبر و استقامت دارند فلذا تا زمانی که خود مردم وارد صحنه نشوند کاری پیش نخواهد رفت چراکه ارتش، سپاه و بسیج از بدنه مردم هستند.
وی با اشاره به اینکه نقطه امید دشمنان در بحث فرهنگ است، گفت: نباید بگذاریم فرهنگ غرب بر کشور سوار شود. امروز در استان همدان ۱۰۲ هزار دانشجو و در کشور۴.۵ میلیون نفر میخواهند دنیای مردم را درست کنند و در مقابل کمتر از ۷ هزار نفر روحانی و طلبه جوان در همدان و ۳۰۰ نفر در کل کشور میخواند آخرت مسلمانان را بسازند.
وی اظهار کرد: پدران و مادران فرزندان خود را به سمت حوزههای علمیه سوق دهند تا حافظ و ناشر اسلام ناب محمدی باشند.
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