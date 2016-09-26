پاکستان خواهان تحقیقات بین المللی درباره حمله «اوری» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان» «سرتاج عزیز» مشاور امور خارجه نخست وزیر پاکستان خواهان تحقیقات بین المللی درباره حمله به مقر ارتش هند در شهر اوری کشمیر شد.

وی افزود: هند اغلب دستگاه های پاکستان را مسئول حمله علیه نیروهای نظامی خود میداند در حالی که این اتهامات قبل از انجام تحقیقات لازم در این باره پذیرفته نیست.

سرتاج عزیز در ادامه گفت: وضعیت مردم کشمیر زمانی بهبود می یابد که جامعه بین الملل به این منطقه توجه داشته باشد و باید دانست که نه هندوستان از این نوع حملات سود می برد و نه پاکستان.

وی افزود: این اولین باری نیست که هند، چنین اتهاماتی را به پاکستان نسبت می دهد، پیش از این و در حمله به کشمیر در سال ۲۰۰۰ میلادی نیز که تعداد زیادی از سیک ها در این منطقه کشته شدند دهلی، اسلام آباد را مسئول این حملات اعلام کرد، درحالی که بعد ها ثابت شد که این حملات از سوی دستگاه های خود هند صورت گرفته است.

لازم به ذکر است که در حمله شبه نظامیان به مقر ارتش هند در شهر اوری کشمیر، ۱۷ نیروی امنیتی ارتش این کشور کشته و ۱۹ نفر دیگر زخمی شدند.