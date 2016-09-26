اهداف مراسم پیاده روی اربعین حسینی در جامعه تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نعمت الهی ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه ستاد اربعین حسینی که ظهر دوشنبه در سالن اجتماعات مرکز مدیریت حوزه علمیه قزوین برگزارشد اظهار کرد: از اهداف این جلسه پیگیری منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص برگزاری اربعین حماسی است تا بتوانیم آن را به نحو بهتری اجرایی کنیم.

وی با اشاره به ضرورت تبیین این همایش بزرگ معنوی برای احاد جامعه به خصوص نسل نوجوان و جوان بیان کرد: تعمیق باورهای دینی مردم با افزایش معرفت دینی آنها امکان‌پذیر است تا منزلت و عزت مسلمانان با معرفی نهضت امام حسین(ع) افزایش یابد ومعلوم شود که مسلمانان زیر بار ذلت نمی‌روند.

حجت الاسلام نعمت اللهی، اربعین را تداوم واقعه کربلا دانست و تصریح کرد: اربعین تجدید عهد و میثاق با امام حسین (ع) و درس اربعین نیز زنده نگه داشتن حادثه کربلا است.

وی یادآورشد: مراسم پیاده‌روی باشکوه اربعین سید وسالار شهیدان امسال نیز علی‌رغم همه تهدیدات خارجی، با امنیت کامل و بدون مشکلی برگزار خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین با اشاره به نقش رسانه ها در خصوص انعکاس این رویداد معنوی گفت: از رسانه های گروهی انتظار داریم د راستای انجام رسالت خطیر خود نسبت به انعکاس اربعین بهنحو شایسته اقدام کنند تا شاهد تاثیرگذاری آن در داخل و خارج از کشور باشیم.