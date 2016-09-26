وجود ۶۰ هزار هکتار سکونت غیررسمی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، نریمان مصطفایی در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان که با دستور جلسه برنامه توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی مشهد و سبزوار برگزار شد، با اشاره به رشد سریع شهرنشینی در کشور، گفت: مخاطرات و آسیب‌های اجتماعی و زیست محیطی، همچنین کمبود خدمات در حوزه‌های مختلف از جمله ویژگی‌های سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران است.

وی ادامه داد: بیش از ۶۰ هزار هکتار سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی در ایران وجود دارد و همچنین ۵۶ هزار هکتار بافت نابسامان در محلات شهری داریم.

نماینده وزارت راه در ستاد ملی ساماندهی امور جوانان با اشاره به وجود ۲۱ هزار هکتار عرصه‌های تاریخی در مراکز شهرها اضافه کرد: سال ۱۳۸۲ سند ملی سکونتگاه‌های غیررسمی با همکاری بانک جهانی تدوین شد.

مدیرکل دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهری تأکید کرد: ۴۰۰۰ روستا در کشور داریم که از این میزان ۲۷۰۰ روستا با جمعیت بیش از ۵۰۰۰ نفر در حریم شهرها قرار گرفته‌اند و بلاتکلیف هستند.

وی با بیان اینکه دو شهر مشهد و سبزوار به عنوان پایلوت ساماندهی حاشیه شهر انتخاب شده‌اند، خاطرنشان کرد: در مشهد ۴۰۰۰ هکتار سکونت غیررسمی با یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر جمعیت داریم. همچنین ۳۰۰ هزار مهاجر بیگانه در این شهر سکونت دارند که تراکم بالای جمعیت، رشد لجام‌گسیخته جمعیت، ضریب بالای وقوع جرم، تأمین امنیت و آسیب‌های اجتماعی از مشکلات اصلی این مناطق است.

مصطفایی، وجود پدیده اعتیاد، مشکل جمع‌آوری زباله و تغییر کاربری اراضی را از دیگر معضلات مناطق حاشیه‌ای شهر مشهد دانست و گفت: میانگین سنی جمعیت در این مناطق حاشیه‌ای ۲۶ سال است به طوری که ۳۴ درصد جمعیت این مناطق جوان هستند و نیازهای تحصیلی، تفریحی، فراغتی و شغلی جدی دارند.

نماینده وزارت راه در ستاد ساماندهی امور جوانان با بیان اینکه به طور میانگین تعداد افراد ازدواج نکرده در کل کشور ۵۶ درصد است، افزود: این آمار در مناطق حاشیه‌ای مشهد ۶۵ درصد است. همچنین ۱۲ درصد از جوانان این مناطق ترک تحصیل کرده‌اند که بیشترین علت ترک تحصیل با ۳۹ درصد مربوط به ناتوانی در پرداخت هزینه‌های تحصیل است.

وی به نرخ بالای باسوادی در این مناطق اشاره کرد و گفت: ۹.۵ درصد ساکنان مناطق حاشیه‌ای مشهد دارای تحصیلات عالیه هستند و نرخ بیسوادی ۲۵ درصد است.

مدیرکل دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهری با بیان اینکه میانگین مدت سکونت در حاشیه شهر مشهد ۱۰ سال است، خاطرنشان کرد: ۳۵ درصد افراد ساکن در این مناطق مستأجر هستند و نرخ بیکاری ۱۸ درصد است.

مصطفایی ادامه داد: سهم زنان سرپرست خانوار در این مناطق ۷.۵ درصد است و بیشتر زمین‌های حاشیه‌های مشهد، وقفی و قولنامه‌ای است به طوری که ۸۲ درصد مالکان، سند قولنامه‌ای دارند.